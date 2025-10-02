Pacaembu conquista Prêmio Master Imobiliário com o empreendimento Parque do Cerrado

Maior premiação do setor reconhece a estreia da construtora em Mato Grosso como o melhor projeto na categoria Habitação Econômica.

A Pacaembu Construtora foi vencedora do Prêmio Master Imobiliário 2025, o mais importante reconhecimento do setor no Brasil, promovido pela FIABCI-Brasil e pelo Secovi-SP. A conquista veio com o Parque do Cerrado, empreendimento lançado em Cuiabá/MT, na categoria Empreendimento – Habitação Econômica.

Considerado o “Oscar” do mercado imobiliário, a premiação valoriza projetos que se destacam pela excelência técnica, inovação e contribuição ao desenvolvimento urbano e social do país. Ser vencedor da premiação é entrar para a história da excelência imobiliária nacional, um marco inédito para a trajetória da Pacaembu.

“Receber o Prêmio Master Imobiliário é motivo de enorme orgulho para a Pacaembu. Trata-se do mais importante reconhecimento do setor e reforça o compromisso que assumimos há mais de três décadas: transformar a vida das pessoas por meio da realização do sonho da casa própria. Esta vitória inédita celebra não apenas o sucesso do Parque do Cerrado, mas também a dedicação de todo o nosso time, que trabalha todos os dias para entregar qualidade, inovação e impacto positivo às cidades em que atuamos e às famílias brasileiras”, afirma Victor Almeida, Presidente Executivo do Conselho de Administração da Pacaembu Construtora.

O case vencedor

Primeiro empreendimento da Pacaembu em Mato Grosso e também em uma capital brasileira, o Parque do Cerrado reúne três condomínios fechados — Ipê, Guará e Jatobá — que totalizam 1.036 casas em uma área de 236 mil m² na zona sul da capital.

Destinados a famílias inscritas no programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade FGTS, os condomínios contam com moradias de 44,02 m² em terrenos de 140 m², com possibilidade de ampliação. Os espaços contam com infraestrutura completa, lazer, segurança e áreas verdes, proporcionando qualidade de vida e integração comunitária.

E o sucesso foi imediato, com 100% das unidades vendidas nos três condomínios. Além do impacto direto na habitação, o empreendimento gerou cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, fomentando a economia local.

Com Valor Geral de Vendas (VGV) habitacional de R$ 228.004.230,00, o Parque do Cerrado é resultado de uma parceria da construtora com o Governo Federal, por meio do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, na modalidade FGTS, do Ministério das Cidades; com a Caixa Econômica Federal; com o Governo de Mato Grosso, por meio do programa Ser Família Habitação, da MTPAR; e com a Prefeitura de Cuiabá.

Pacaembu: 100 mil casas e um ano histórico

Às vésperas de celebrar 34 anos, a Pacaembu Construtora registra um ciclo de grandes conquistas. Além do reconhecimento do Master Imobiliário, em 2025 a empresa ultrapassou a marca histórica de 100 mil casas comercializadas, consolidando sua posição como maior construtora de casas do programa Minha Casa, Minha Vida e a segunda maior do Brasil, segundo o Ranking INTEC.

Fundada em 1991 em Marília/SP, a Pacaembu se dedica a transformar vidas por meio da realização do sonho da casa própria. Hoje presente em quatro estados brasileiros – São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais –, a construtora se destaca pelo desenvolvimento de bairros planejados abertos, com infraestrutura completa, áreas verdes e de lazer, acessibilidade e equipamentos públicos. Cada projeto é concebido com foco na qualidade de vida das famílias e contribui para o crescimento ordenado das cidades.