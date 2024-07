Para ‘aliviar’ represa, Saev Ambiental realiza troca de bombeador no poço sudeste 

Votuporanga está há mais de 110 dias sem chuva e a represa, responsável por 30% do abastecimento de água, atualmente está com apenas 60 cm de profundidade. Com o baixo nível é preciso explorar mais os poços que captam água do Aquífero Guarani.

A Saev Ambiental inicia nesta quarta-feira (31.jul) a troca de bombeador no poço sudeste, localizado no Prolongamento Av. Antônio Moretin, no bairro Comerciários, em Votuporanga/SP. A ação tem o intuito de ampliar a produção de água da unidade, reduzindo assim o uso utilizado pela Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”. A operação de troca do bombeador deve durar de cinco a sete dias, no entanto, a autarquia informa que não haverá impacto no abastecimento para a população.

A autarquia informa que Votuporanga está há mais de 110 dias sem chuva, a última registrada foi no mês de abril. A represa, responsável por 30% do abastecimento de água, atualmente está com 60 cm de profundidade e, em condições normais chega a operar com 3 metros de profundidade. Com o baixo nível é preciso explorar mais os poços que captam água do Aquífero Guarani.

Poço sudeste

O sistema de abastecimento daquela região é composto por um reservatório semienterrado com capacidade para armazenar cerca de 2 milhões de litros de água, um reservatório elevado, com 30 metros de altura e capacidade para armazenar 300m³ de água, além das casas de bomba, de energia e de cloração, torres de resfriamento e o poço profundo que atinge 1.454 metros de profundidade.

Sua capacidade de produção de água atual é de 150m3/h e com a troca do bombeador irá para 350 m3/h, a água captada é do Aquífero Guarani.

Economia de água

Pequenas atitudes fazem a diferença quando o assunto é economia de água: não lavar calçadas e carros, desligar a torneira ao escovar os dentes, estar sempre atento a vazamentos e outras medidas no geral que contribuem contra o desperdício.

É importante ressaltar que estamos passando por um período de seca e que é necessário que a população faça o uso consciente do recurso hídrico. “O consumo de água tem aumentado nestes últimos dias, então fica o apelo para que todos se conscientizem para que consigamos continuar ofertando o recurso para todos sem que seja preciso tomar medidas mais severas, como o racionamento, por exemplo, tendo em vista que o nível da represa municipal, responsável por parte de nosso abastecimento, estar bem abaixo de sua condição considerada normal” explica o superintendente adjunto, Luciano Passoni.