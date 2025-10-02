Reitor da Unifev participa do 8º Encontro Nacional Hub Redes de Cooperação do Semesp

Evento em São Paulo reuniu lideranças acadêmicas e reforçou a força da cooperação entre instituições de ensino superior.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, participou, no último dia 24 de setembro, do 8º Encontro Nacional Hub Redes de Cooperação do Semesp, realizado na FIAP, em São Paulo. O evento reuniu autoridades acadêmicas, reitores e especialistas nacionais e internacionais, celebrando o êxito do projeto que já conta com 26 redes, congregando 160 instituições de ensino superior em todo o país.