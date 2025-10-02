Reitor da Unifev participa do 8º Encontro Nacional Hub Redes de Cooperação do Semesp

Evento em São Paulo reuniu lideranças acadêmicas e reforçou a força da cooperação entre instituições de ensino superior.
O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, participou, no último dia 24 de setembro, do 8º Encontro Nacional Hub Redes de Cooperação do Semesp, realizado na FIAP, em São Paulo. O evento reuniu autoridades acadêmicas, reitores e especialistas nacionais e internacionais, celebrando o êxito do projeto que já conta com 26 redes, congregando 160 instituições de ensino superior em todo o país.
Na programação, diferentes e relevantes iniciativas desenvolvidas pelas redes foram apresentadas, demonstrando como a cooperação acadêmica fortalece a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento institucional.
O reitor integrou o Painel 2 – “Rede é: Cooperação e Compromisso”, ao lado de gestores de instituições de destaque, como o Centro Universitário Amparense (Unifia), o Centro Universitário Don Domênico e o Istituto Europeo di Design (IED Brasil). O debate foi mediado pela Profa. Celina Camargo Bartalotti, do Centro Universitário São Camilo.
Segundo Gastaldon, a participação da Unifev no Hub de Cooperação reforça o compromisso da Instituição com a qualidade da educação superior: “O fortalecimento das redes amplia a troca de experiências, o compartilhamento de boas práticas e a construção de soluções conjuntas para os desafios do setor. É um movimento que nos inspira e nos impulsiona a continuar inovando com responsabilidade social e compromisso acadêmico”, destacou.
O encontro contou ainda com painéis sobre sustentabilidade, inovação, pesquisas em rede e cases de sucesso, além de momentos de networking e lançamento de novos módulos de capacitação: “A cooperação é o caminho mais sólido para transformar a educação superior e gerar impactos positivos para a sociedade”, finalizou o reitor.