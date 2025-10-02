Zé Neto apresenta pela 1ª vez a raça Nelore Joy na 62ª EXPO Rio Preto 

Além de atuar como Embaixador da feira, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, marca presença como expositor e traz a sua raça exclusiva, Nelore Joy.

Durante a etapa Corte da 62ª EXPO Rio Preto, realizada até 5 de outubro, quatro exemplares do plantel do cantor Zé Neto estarão em exposição. Entre os destaques estão a fêmea Escondendo o Ouro FIV Joy, avaliada em mais de R$ 1 milhão, e o touro Fadan FIV Joy, que evidencia a força genética e a qualidade do rebanho cuidadosamente selecionado.

O projeto, que homenageia o patriarca da família, Eurides Toscano Martins, conhecido como Joy, é fruto de oito anos de seleção genética criteriosa, com foco em desempenho, rusticidade e beleza racial. Em julho de 2025, o Nelore Joy foi lançado oficialmente em um leilão de elite, que faturou cerca de R$ 10 milhões, consolidando-se como uma das grandes revelações da pecuária nacional.

“O Nelore Joy é um sonho que se tornou realidade. Um projeto que nasceu do amor pela pecuária e que carrega o nome do meu pai, meu maior exemplo”, destacou Zé Neto. Além da exposição, os animais também participarão da pista de julgamento nos dias 2 e 3 de outubro, reforçando o protagonismo do projeto no cenário da genética de ponta. A presença do Nelore Joy reafirma a EXPO Rio Preto como uma das principais vitrines do agronegócio brasileiro, especialmente na seleção e valorização de animais de elite.

“Bom de negócio, bom para a família”

Realizada pela prefeitura municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa, Governo Federal e do Banestes, e com a correalização da Lovi do Brasil, de Novo Horizonte, a 62ª EXPO Rio Preto traz um novo conceito para o público da cidade e da região.

Reconhecida como a maior feira agropecuária do noroeste paulista e a terceira do Estado em número de animais, alia negócios e lazer para toda a família, com entrada e estacionamento gratuitos.

A secretária de Agricultura, Carina Ayres, destaca o objetivo de valorizar pequenos e médios produtores e aproximar a feira da comunidade rio-pretense. “A 62ª EXPO Rio Preto é a chance de conferir de perto o melhor da pecuária brasileira em um único lugar.”

62ª EXPO Rio Preto