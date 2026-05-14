Operação contra apostas clandestinas apreende equipamentos e dinheiro em bares de Rio Preto 

No total, foram apreendidos R$ 2.086,00 em dinheiro, maquininha para a prática de jogos e comprovantes de apostas. Operação ocorreu nesta quarta-feira (13), em três bares de São José do Rio Preto/SP.

A Polícia Civil apreendeu equipamentos utilizados em jogos de azar e mais de R$ 2 mil em dinheiro nesta quarta-feira (13.mai), em fiscalização em três bares de São José do Rio Preto/SP. A ação faz parte de investigações de combate à exploração de jogos clandestinos.

Em um bar no bairro Parque Industrial, a polícia constatou a exploração irregular de apostas, apreendeu equipamentos utilizados para a prática, diversos comprovantes e R$ 1.166 em dinheiro que estavam em posse de uma mulher de 40 anos.

Em outro estabelecimento, na Vila Esplanada, um homem realizava apostas no balcão, e a polícia apreendeu documentos manuscritos, extratos de apostas e R$ 920 em dinheiro.

No terceiro bar, também naquela região, foi apreendido o equipamento eletrônico utilizado para a exploração de apostas.

Em todos os casos, os envolvidos foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento. A Polícia informou que vai prosseguir nas investigações.

*Com informações do g1