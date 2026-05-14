Sebrae-SP e Prefeitura lançam Avança Ouroeste para impulsionar comércio, turismo e produção rural

Avança Ouroeste reúne ações voltadas à qualificação de empreendedores, inovação no varejo, fortalecimento do turismo e modernização da produção rural.

O Sebrae-SP e a Prefeitura de Ouroeste lançaram na segunda-feira (11) o programa “Avança Ouroeste”, uma iniciativa que reúne uma série de ações estratégicas para estimular o desenvolvimento econômico do município. O projeto funcionará como um guarda-chuva de capacitações, consultorias e programas voltados ao fortalecimento do comércio, turismo, produção rural e gestão pública.

A proposta foi apresentada durante evento realizado no município e já teve a primeira atividade executada com a oficina “Use a IA para otimizar tempo e aumentar resultados”, voltada aos empreendedores locais. O programa prevê uma agenda de ações ao longo dos próximos meses com foco em inovação, qualificação e aumento da competitividade dos negócios.

Na área rural, o Avança Ouroeste terá como foco a modernização da olericultura e o fortalecimento da gestão no campo. Entre as iniciativas previstas estão ações sobre embalagem e exposição de produtos, comercialização, controle financeiro e marketing digital. Também está programada a realização do seminário Empretec Rural, entre os dias 13 e 15 de julho, no município.

Outra frente do programa será direcionada ao comércio local com atividades voltadas à excelência no atendimento e à inovação no varejo. A programação inclui oficinas e palestras sobre inteligência artificial, experiência do cliente, posicionamento digital e consultorias do Sebraetec para avaliação de lojas.

As próximas atividades já têm datas definidas. No dia 9 de junho ocorre a oficina “Faça a gestão adequada dos Direitos do Consumidor”. Em 17 de junho será realizada a oficina “Faça do atendimento uma ótima experiência”. Já no dia 29 de junho é a vez da palestra “Faça Mais: Marketing Digital” e, em 16 de julho, será promovida a palestra sobre marketing de relacionamento. O município também receberá uma Missão Inova Olhar, voltada ao comércio regional.

O turismo aparece como outra aposta do programa para ampliar a circulação econômica em Ouroeste. A estratégia prevê ações para estruturar o setor, aumentar a presença digital dos empreendimentos, fortalecer a excelência na alimentação e valorizar os atrativos locais, buscando reter consumo e atrair visitantes.

Outro pilar do Avança Ouroeste é o fortalecimento da Cultura Empreendedora nas escolas, iniciativa já implementada no município com o objetivo de estimular habilidades de liderança, criatividade e inovação entre os estudantes. O programa também contempla ações de Inclusão Produtiva, ampliando oportunidades para pequenos produtores e empreendedores locais. Dentro dessa proposta, será realizada no dia 27 de maio, às 19h, na Biblioteca Municipal, uma ação de divulgação da Loja Colaborativa, espaço voltado à valorização e comercialização de produtos desenvolvidos por empreendedores da cidade.

Além das ações voltadas aos empreendedores, o programa contará ainda com o Lidere, iniciativa de capacitação voltada à gestão pública com foco na construção de um legado de eficiência administrativa.

De acordo com Leliane Petrocelli, analista de negócios do Sebrae-SP, as ações foram estruturadas para promover desenvolvimento econômico sustentável, geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida da população. “Queremos transformar o município em um ambiente mais competitivo e preparado para novas oportunidades de negócios”, relatou ela.

O diretor regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Carlos Henrique Grecco Ferreira, esteve no evento e representou o secretário de desenvolvimento econômico, Jorge Lima, e destacou as ações e importância do Sebrae-SP como parceiro dos municípios.

“É um papel muito importante da secretaria do estado levar políticas públicas, principalmente, aos empreendedores e com os parceiros do sistema S para fazer chegar essas políticas até vocês”, disse Carlos Henrique.

O prefeito de Ouroeste, Sebastião Carlos Silva, destacou que o lançamento do Avança Ouroeste marca um novo passo para o crescimento e desenvolvimento. “Nós queremos nos tornar no futuro uma cidade inteligente. Para isso nós precisamos caminhar passo a passo e nós queremos ver nossa cidade cada vez melhor. Por isso esse primeiro passo de investimento a nossa cidade”, disse o prefeito.