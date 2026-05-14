Prefeitura contrata pousada e fecha Casa de Apoio a Pacientes Com Câncer de Barretos

A empresa vencedora do processo licitatório possui experiência oferecendo serviço de hotelaria para outros municípios do Estado de São Paulo. O contrato inicial já homologado tem duração de 12 meses, ao custo de R$ 32.400,00.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP homologou na última segunda-feira (11.mai), a empresa Simone Girardi Pousada Barretos LTDA, como vencedora do processo licitatório que visa prestar serviço de hospedagem aos pacientes (e acompanhantes) que realizam tratamento contra o câncer no Hospital de Amor, em Barretos/SP.

O iminente fechamento da Casa de Apoio a Pacientes Com Câncer já havia sido noticiado pelo Diário, uma vez que, o contrato emergencial assinado com a Prefeitura prorroga o funcionamento do local até o fim de maio de 2026.

A migração do serviço para uma rede hoteleira barretense foi cogitada ainda no ano passado, porém, com a necessidade de tempo para viabilizar o processo de contratação do novo espaço, o contrato de locação do imóvel que oferece o serviço desde 2009 – por uma iniciativa do vereador Mehde Meidão (PSD) e concretizada na gestão do então prefeito Júnior Marão – foi estendido, assim como de uma pessoa responsável pelo funcionamento da estrutura.

A mudança foi duramente criticada por alguns parlamentares da Câmara, como por exemplo, o vereador Osmair Ferrari (PL) e Cabo Renato Abdala (PRD), que salientaram a importância de Votuporanga manter um local de acolhimento para pacientes oncológicos, acompanhantes, além de motoristas e servidores à serviço do município.

De acordo com o contrato inicial já homologado com duração de 12 meses, o custo será de R$ 32.400,00.

Ainda segundo o regramento licitatório, a exigência é a contratação de 240 serviços de hospedagem em pousada (diária), em apartamento simples, com cama(s) de solteiro, destinado à acomodação de até 2 hóspedes. O apartamento deverá ser equipado com ar-condicionado, TV, frigobar, acesso à internet sem fio (Wi-Fi), e banheiro privativo. A pousada deverá dispor de cozinha comunitária, que poderá ser utilizada para atendimento das necessidades dos hóspedes.

Um levantamento do Diário aponta que a empresa já possui histórico na modalidade de prestação de serviços para outros municípios paulistas, como por exemplo, Americana/SP.