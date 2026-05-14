Idoso é espancado em assalto após ladrões invadirem casa e passa horas desacordado em calçada 

Criminosos invadiram a casa da vítima para roubar R$ 500 da aposentadoria e uma bicicleta na madrugada de sexta-feira (8) em Tanabi/SP. Idoso foi encontrado pela filha horas depois à tarde.

Um idoso passou horas desacordado na calçada com ferimentos, após ser espancado por ladrões que invadiram a casa dele para roubar o dinheiro da aposentadoria, na madrugada da última sexta-feira (8.mai), em Tanabi/SP. A vítima foi encontrada e socorrida pela filha durante a tarde.

Uma imagem de câmera de segurança mostra o momento em que três criminosos caminham até a casa do idoso, no meio da rua. Meia hora depois, o grupo aparece fugindo. Um deles aparece pedalando a bicicleta da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso mora sozinho e dormia quando a casa foi invadida pelo trio. Na ocasião, ele foi agredido e os suspeitos fugiram com R$ 500 da aposentadoria e a bicicleta dele.

Em seguida, o idoso se arrastou da casa até a calçada para pedir socorro e desmaiou. À tarde, a filha encontrou a vítima no chão com ferimentos na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado.

O idoso foi levado para a Santa Casa, onde os médicos constataram o traumatismo craniano e uma fratura no punho direito. Depois, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Base, passando por cirurgia e permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nesta terça-feira (12), o idoso foi transferido para a ala de enfermaria do hospital após apresentar melhora no estado de saúde. Os suspeitos do crime não foram localizados pela polícia até a última atualização desta reportagem.

A ocorrência foi registrada como roubo e lesão corporal grave.

*Com informações do g1