Motorista morre em acidente com caminhonete, carreta e caminhão em rodovia de Pontalinda 

Motorista de caminhonete perdeu o controle da direção, bateu na lateral de uma carreta e, em seguida, atingiu um caminhão que vinha no sentido contrário, na Rodovia Elyéser Montenegro Magalhães (SP-463). Outro motorista ficou ferido.

Um homem de 50 anos morreu na tarde desta quarta-feira (13.mai) após um acidente envolvendo uma caminhonete, uma carreta e um caminhão na Rodovia Elyéser Montenegro Magalhães (SP-463), em Pontalinda/SP.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima dirigia uma caminhonete no sentido Araçatuba–Jales, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e bateu na lateral de uma carreta que seguia no mesmo sentido.

Após a primeira colisão, a caminhonete atingiu de frente um caminhão que vinha no sentido contrário. Com o impacto, o motorista Paulo Sérgio Brambilla, morador de Jales e representante comercial bastante conhecido na região, morreu no local. O veículo ficou destruído.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o condutor da carreta não se feriu.

Por causa do acidente, a rodovia registrou trânsito lento e passou a operar no sistema “Pare e Siga”. Uma das faixas precisou ser interditada para o trabalho da perícia.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.