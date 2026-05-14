Juventus é campeão do Paulistão A2 com gol nos acréscimos contra a Ferroviária 

Moleque Travesso marca o gol decisivo aos 47 minutos do segundo tempo, vence por 2 a 1 fora de casa e conquista o título da divisão.

O Juventus-SP é tricampeão da Série A2 do Campeonato Paulista. O título do Moleque Travesso foi confirmado na noite desta quarta-feira, na Fonte Luminosa, em Araraquara/SP, após a vitória por 2 a 1 em cima da Ferroviária. Elkin Munõz marcou de falta no primeiro tempo, Vitor Barreto empatou para os donos da casa e Thomás Kayck, aos 47 do segundo tempo, garantiu o troféu para o time da Rua Javari.

No jogo de ida, em São Paulo, as equipes empataram sem gols – e a Ferroviária jogava por nova igualdade por ter melhor campanha. A conquista de 2026 entra para a galeria de títulos do Juve na segunda divisão estadual ao lado das taças de 1929 e 2005.

Com a bola rolando…

O primeiro tempo da decisão foi de muitas faltas. Em 12 minutos, por exemplo, a árbitra já havia distribuído três amarelos, sendo dois para o Juventus-SP e um para a Ferroviária. O amarelado da Locomotiva foi Rafael Carrilho, que cometeu falta na intermediária aos quatro minutos e, na cobrança, o equatoriano Elkin Muñoz abriu o placar para o Moleque Travesso. A Ferroviária teve mais posse de bola, mas parou na boa marcação do Juventus. Apesar de rondar a área juventina, a Locomotiva pouco levou perigo ao gol de Passarelli. O único lance de perigo real da AFE foi aos 50 minutos, quando Skilo cabeceou e mandou perto da trave direita do goleiro do Juventus-SP.

O primeiro lance de perigo do segundo tempo foi do Juventus-SP, logo no primeiro ataque, quando Edinho fez fila na intermediária, invadiu a área, mas chutou para fora. A Ferroviária respondeu aos quatro minutos, quando Albano pegou a bola no meio e conduziu até perto da área, quando deixou Thiago livre, cara a cara com Passarelli, que defendeu o chute rasteiro. A Locomotiva melhorou na partida e começou a trocar passes e sufocar o Moleque Travesso. Em uma jogada rápida pelo meio, Vitor Barreto teve a chance de empatar, mas mandou por cima ao receber de Thiago, que fez o pivô. Aos 21, foi a vez de Albano cortar a marcação e soltar a bomba, mas parou em ótima defesa de Passarelli. O primeiro chute do Juventus-SP saiu aos 26, quando Paulinho girou e finalizou, mas Dênis Júnior defendeu com tranquilidade. Depois da pausa para hidratação, o Juventus-SP procurou picotar o jogo e a Ferroviária foi para o abafa. A pressão deu certo e, aos 35 minutos, Vitor Barreto aproveitou escanteio rasteiro de Albano e finalizou para o gol, deixando tudo igual e dando o resultado que a Locomotiva precisava. No entanto, aos 47 minutos, em uma rara escapada do Juve no ataque, Thomás Kayck marcou e deu o título ao Moleque Travesso.

Uma confusão generalizada ocorreu após uma agressão de Albano, que acabou expulso. Com um a menos, a Ferrinha pressionou nos minutos finais, mas parou em defesas de Passarelli, responsável por garantir o título do Moleque Travesso.

Até 2027!

Os dois times são as novidades do Paulistão de 2027. A Locomotiva volta à elite estadual três anos após o rebaixamento. Já o Juventus-SP, que não joga a primeira divisão desde 2008, conquistou o acesso ao bater o Clube Atlético Votuporanguense.

Sequência da temporada 2026

A Ferroviária agora volta as atenções para o Brasileiro da Série C. A Locomotiva, 16ª com seis pontos, tem jogo já neste domingo, às 16h, em casa, contra o Brusque. A AFE atuou boa parte da competição com reservas justamente por conta da A2. Já o Juventus-SP volta a jogar em julho, na Copa Paulista. O Moleque Travesso está no Grupo 3, ao lado de Osasco Sporting, Paulista e Primavera. O clube quer chegar à final para alcançar uma vaga na Série D nacional.