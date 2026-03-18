Operação aplica 24 multas, apreende veículos e encontra irregularidades no transporte escolar em General Salgado 

Problemas como pneus carecas e para-brisas trincado foram encontrados nos veículos. Prefeitura diz que fará os reparos necessários.

Uma operação da Polícia Militar e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) aplicou 24 autuações, apreendeu quatro veículos e encontrou irregularidades no transporte escolar em General Salgado/SP, na tarde desta terça-feira (17.mar).

Três ônibus e uma perua foram recolhidos durante a fiscalização. Problemas como pneus carecas e para-brisas trincado foram encontrados nos veículos.

Segundo os fiscais, três motoristas não possuíam curso obrigatório para realizar o transporte escolar. Durante a fiscalização, estudantes que estavam dentro dos veículos tiveram que voltar para a escola e esperar quase duas horas até a chegada de outros ônibus.

Em nota, o departamento de transporte da Prefeitura de General Salgado se comprometeu a providenciar, com agilidade, os reparos nos veículos identificados durante a fiscalização.

*Com informações do g1