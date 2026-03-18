Votu Otaku Fest celebra 10 anos e transforma Votuporanga em palco da cultura geek 

Evento reúne fãs de anime, games, cosplay e K-pop no dia 17 de maio, com programação ampliada, atrações nacionais e ação solidária.

@caroline_leidiane

Ao longo de uma década, o Votu Otaku Fest deixou de ser um encontro tímido entre entusiastas para se tornar um dos principais eventos de cultura pop do interior paulista.

Neste ano, o festival alcança seu marco simbólico de 10 anos com uma edição especial que promete ocupar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Câmpus Votuporanga com uma programação que atravessa diferentes linguagens do universo dessa cultura de entretenimento.

Criado a partir da iniciativa do organizador cultural Daniel Alves de Mello, ao lado da esposa Cristiane e de amigos, o evento nasceu da ausência de espaços dedicados à cultura geek na região.

“A ideia era criar um espaço onde fãs de anime, games, cosplay e cultura geek pudessem se reunir, trocar experiências e celebrar suas paixões”, afirma Daniel.

A primeira edição foi modesta, mas já carregava o entusiasmo que, ano após ano, impulsionaria o crescimento do festival. Com o tempo, o Votu Otaku Fest ampliou sua estrutura, incorporou novas atrações e passou a atrair público de diversas cidades, consolidando-se como referência regional.

Uma celebração que revisita a própria trajetória

A edição comemorativa, marcada para o dia 17 de maio, das 10h às 18h, aposta em uma curadoria que dialoga com diferentes vertentes da cultura pop. Entre os destaques estão os concursos de cosplay e K-pop, a presença dos dubladores Vanderlan Mendes e Silvio Giraldi, o show da banda The KIRA Justice e a participação da youtuber Bianca Contursi.

A programação inclui ainda área gamer com campeonatos e espaços de freeplay, estandes temáticos, artistas independentes e apresentações culturais no palco principal — compondo um mosaico que traduz a diversidade desse circuito.

Segundo Daniel, o caráter comemorativo atravessa toda a concepção desta edição. “Estamos preparando momentos especiais para celebrar a trajetória do festival e proporcionar uma experiência ainda mais marcante para o público”, destaca.

Em um cenário historicamente concentrado nos grandes centros urbanos, o festival votuporanguense se estrutura como um ponto de encontro no interior paulista, reunindo diferentes expressões e fortalecendo a circulação cultural na região.

“Grandes eventos desse segmento acontecem apenas em capitais, e o Otaku permite que fãs da região tenham acesso a experiências semelhantes sem precisar fazer viagens longas. O evento incentiva a participação de cosplayers, artistas independentes, criadores de conteúdo e grupos de dança, valorizando talentos locais”, explica o organizador.

Esse movimento também reverbera na economia criativa, fortalecendo o comércio, o turismo e a circulação cultural em Votuporanga. A expectativa para esta edição é ampliar ainda mais o alcance, reunindo público de municípios como Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto e Catanduva, além de visitantes de outras regiões e estados vizinhos.

Outro aspecto que marca o evento é a dimensão solidária. Além do ingresso, para participar, o público deve doar 1 kg de alimento não perecível, iniciativa que, segundo a organização, nasceu do desejo de conectar cultura e responsabilidade social.

Parte dos alimentos arrecadados será destinada ao Fundo Social de Solidariedade e a outra quantia às famílias em situação de vulnerabilidade.

Para quem acompanha desde as primeiras edições ou aos que chegam agora, o Votu Otaku Fest se apresenta como um retrato vivo de uma cena que cresce, se reinventa e se reconhece no coletivo.

Ao celebrar uma década, o evento não apenas revisita sua trajetória, mas projeta novos encontros, reafirmando Votuporanga como território de cultura plural e ponto de convergência para uma geração que encontra, na multifacetada esfera geek, formas de expressão artística, criatividade, pertencimento e visibilidade.

Votu Otaku Fest – 10 anos