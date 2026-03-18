Ancelotti diz que Neymar tem chance de ir à Copa 

Treinador da seleção brasileira não convocou o camisa 10 do Santos e se esquivou ao ser perguntado sobre ter ido a Mirassol x Santos.

Neymar não foi convocado para os amistosos do Brasil contra França e Croácia, marcados para os dias 26 e 31 de março. Esta é a última convocação da Seleção Brasileira de Futebol antes da lista final para a Copa do Mundo FIFA 2026. O treinador afirmou que o jogador precisa estar 100% fisicamente para ser chamado, mas não o descartou para o Mundial.

Ao ser perguntado se algum jogador que ainda não tivesse sido convocado poderia ir para a Copa, o italiano retrucou o repórter e perguntou se ele queria falar de alguém em específico. O jornalista citou Neymar, e Carlo Ancelotti respondeu: “Neymar pode estar na Copa do Mundo também. Se ele pode chegar à próxima Copa do Mundo 100%, ele pode estar na Copa do Mundo. Por que não está nesta lista agora? Porque não está 100%. É preciso jogadores 100% agora. Mas como eu disse, na lista final o discurso é outro. Neymar tem que seguir trabalhando e jogando, mostrando suas qualidades em uma boa condição física.”

Em uma terceira pergunta sobre o camisa 10 do Santos, Ancelotti enfatizou que Neymar ainda não está 100% fisicamente: “É uma avaliação física. Não é uma avaliação técnica. Neymar com bola está muito bem. Para a comissão técnica, para mim, não está no 100% de suas possibilidades. Ele tem que trabalhar para estar em 100% das suas possibilidades. Esta é uma opinião minha e de toda a comissão que vê e verá os jogos dele nos próximos meses.”

“Vocês sabem que falei com ele em setembro, quando fui a São Paulo, encontre-me com ele. Estamos analisando. Não preciso falar desse momento. Eu quero ter a mesma relação que tenho com os outros. Eu nunca falo com os jogadores habitualmente”, completou Ancelotti.

O treinador Carlo Ancelotti disse que foi assistir ao jogo entre Mirassol e Santos e evitou falar sobre a ausência do camisa 10 santista: “Estava programado para ir a Mirassol para ver o jogo Mirassol x Santos, também para respeitar os jogadores do Mirassol e do Santos, a cidade de Mirassol, que é muito bonita, nos receberam muito bem. Neymar não jogou, temos que respeitar isso. Não tenho nada a acrescentar sobre isso. Gosto de ir aos estádios, quando posso, de maneira presencial.”

Neymar foi observado pelos assistentes Mino Fulco e Francesco Mauri, além de Bruno Baquete e do preparador de goleiros Cláudio Taffarel, no clássico contra o Corinthians, no último domingo, na Vila Belmiro.

Porém, o último jogo de Neymar antes da convocação do Brasil foi discreto. O craque não conseguiu ser decisivo, como ocorreu na vitória sobre o Vasco, quando marcou os dois gols do Peixe. Contra o Corinthians, foram apenas três finalizações, sendo duas em cobranças de falta sem sucesso. Na terceira chance, tentou marcar, de cabeça, mas a bola foi para fora.

Nesta temporada, ele tem fez quatro jogos pelo Santos, com dois gols marcados e uma assistência. Ele perdeu parte do início da temporada por conta de uma artroscopia realizada no joelho esquerdo no fim do ano passado. A estreia no ano ocorreu somente na goleada sobre o Velo Clube, em 15 de fevereiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

O Brasil enfrentará a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando, ambos os amistosos nos Estados Unidos. Depois disso, a Seleção fará um jogo contra o Panamá, no Maracanã, no dia 31 de maio, e seu último compromisso antes da Copa do Mundo será o amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, também nos EUA.

*Com informações do ge