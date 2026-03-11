Onça-parda morre ao ser atropelada por carro em estrada vicinal de Jales 

Animal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e destinado à Polícia Ambiental, no entanto o felino morreu em um hospital veterinário.

Uma onça-parda morreu ao ser atropelada por um carro no fim da tarde desta segunda-feira (9.mar) na Vicinal Osório Donda, popularmente conhecida como Estrada do Café, em Jales/SP.

De acordo com o apurado, o animal foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Jales, apresentando diversos ferimentos e havia a suspeita de fratura na coluna. O felino foi levado pela Polícia Ambiental e encaminhado para atendimento em um hospital veterinário da região.

Ainda segundo o apurado, o motorista do veículo envolvido no atropelamento, parou para prestar socorro ao animal.

Apesar dos esforços, a morte foi confirmada da onça foi confirmada na tarde desta segunda-feira.