Irmãs skatistas de Votuporanga sobem no pódio em Paulicéia 

Ana Flor e Melissa, que contam com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, garantiram destaque na competição.

As jovens skatistas Ana Flor Audi e Melissa Audi voltaram a levar o nome de Votuporanga/SP ao pódio. As irmãs participaram do campeonato realizado no último fim de semana em Paulicéia/SP e garantiram destaque na competição.

Com apenas 8 anos, Ana Flor foi a grande campeã da categoria Feminino Open, que reúne competidoras de todas as idades. Já sua irmã, Melissa, de 12 anos, também teve excelente desempenho e conquistou o terceiro lugar.

Representando Votuporanga e o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev), as atletas demonstraram talento, técnica e determinação nas pistas, mostrando o crescimento e a força do skate feminino no município.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destaca o desempenho das jovens atletas e a presença de Votuporanga nas competições da modalidade: “Elas seguem acumulando conquistas e demonstrando que Votuporanga está muito bem representada nas pistas. Esse resultado reflete o esforço das atletas e o trabalho de incentivo ao esporte que buscamos fortalecer no município”, aponta.