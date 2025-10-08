Funfarme lança maior projeto de telessaúde do interior paulista

Iniciativa conecta 102 municípios ao complexo hospitalar de São José do Rio Preto e deve beneficiar mais de 1,7 milhão de pessoas.

A Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), maior complexo hospitalar do interior paulista, lançou, nesta quarta-feira (8 de outubro), um dos maiores projetos de saúde digital do Estado de São Paulo no qual integrará ainda mais, através da telessaúde, as 102 cidades da região noroeste e o complexo hospitalar. Um dos maiores projetos de saúde digital do Estado de São Paulo, ele irá beneficiar mais de 1,7 milhão de moradores dos 102 municípios da região noroeste paulista.

A Funfarme irá envolver, a partir de agora seus profissionais de 37 especialidades médicas e 9 especialidades multidisciplinares do Hospital de Base (HB) e do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), ampliando ainda mais a equipe dedicada às teleconsultas a pacientes, evitando assim que estes tenham que se deslocar de suas cidades até Rio Preto.

O projeto foi lançado no evento “Dia D da Saúde Digital”, que reuniu secretários e coordenadores da Saúde dos municípios da região noroeste, no Centro de Convenções da Famerp. O evento teve a presença do diretor do Departamento Regional de Saúde XV (DRS XV), Dr. André Baitello, do secretário municipal de Saúde de Rio Preto, Rubem Bottas, e dos diretores de todas as unidades do complexo Funfarme e do Hospital Municipal de Rio Preto.

“Este evento foi fundamental e estratégico para que as lideranças dos municípios entendam a dimensão deste projeto e atuem para que os moradores de suas cidades sejam atendidos com qualidade e eficiência sem que precisem vir ao nosso complexo hospitalar”, afirmou Dr. Horácio José Ramalho, diretor executivo da Funfarme.

Como exemplo do impacto positivo para a Funfarme e, consequentemente, na vida dos moradores da região, Dr. Horácio cita a redução importante de pacientes em consultas de retorno. “Nossa meta é diminuir em 30% o número das pessoas que vêm para o HB e o HCM em consultas de retorno, o que estimamos em 12.000 atendimentos por mês. Estes podem ser feitos por teleconsultas, com a mesma qualidade das presenciais”, destaca o diretor executivo da Funfarme.

Teleinterconsultas: tecnologia aproxima médicos da Funfarme e dos municípios

Outra conquista deste projeto de Saúde Digital da Funfarme é promover o trabalho conjunto à distância de seus médicos das 37 especialidades com os profissionais dos 102 municípios no atendimento e evolução clínica dos pacientes. Através de computadores ou smartphones, os médicos poderão discutir os casos clínicos para oferecer melhor resolutividade aos pacientes e até evitar que tenham que se deslocar até Rio Preto.

As teleconsultas e teleinterconsultas compõem este grande projeto da Funfame, que está estruturado em cinco grandes eixos de atuação, com o apoio do DRS XV e do Ministério da Saúde. Como exemplo da integração com os governos federal e estadual, Dr. Horácio cita que pretende trazer os profissionais do programa “Mais Médicos” que atuam na região para participarem do projeto de Saúde, além de utilizar a infraestrutura dos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) de Fernandópolis e Votuporanga.

Teleurgência, exames diagnósticos e laboratoriais

O projeto lançado nesta quarta-feira pela Funfarme é ainda mais amplo. A diretoria do complexo hospitalar destacou no evento aos prefeitos e lideranças ser também que os profissionais em suas cidades podem, usando a tecnologia, se comunicar com os médicos do complexo hospitalar também em atendimentos de urgência.

No evento, os diretores da Fundação convidaram as lideranças municipais a, junto com o complexo hospitalar, criarem em suas cidades estrutura e fluxos que permitam que alguns exames sejam feitos no município e enviados ao complexo hospitalar sem que os pacientes tenham que se deslocar.

“A saúde digital já é realidade na Funfarme e comprovou ser imprescindível para que possamos oferecer um cuidado ainda mais ágil, humanizado e resolutivo para uma parcela enorme de nossa população”, afirmou a enfermeira Maria Regina Jabur, superintendente administrativa da Funfarme.

Jaci é um dos exemplos dos benefícios da Saúde Digital da Funfarme

Jaci é uma das cidades já integradas com a Funfarme através da saúde digital. Os médicos do município já realizam teleinterconsultas com seus colegas do Hospital de Base. Durante o evento, a coordenadora de Saúde do município de Jaci, Cláudia Monteiro, falou a seus outros colegas das cidades da região sobre o sucesso deste projeto.

“Ter os especialistas do HB junto conosco mostrou ser fundamental para melhorarmos ainda mais nosso atendimento e evitar que nossos moradores precisem ir para Rio Preto. Diminuímos em cerca de 80% o número de pacientes que vão para o HB, pois conseguem ser tratados em Jaci”, contou Cláudia. Outro benefício, segundo ela, foi a redução de custos com o transporte de pacientes para Rio Preto. “O dinheiro economizado é revertido para outras prioridades da saúde do município”, disse a coordenadora.

A Funfarme vem investindo em tecnologia, capacitação e infraestrutura para garantir qualidade e segurança nos atendimentos. A integração da plataforma de teleatendimento Global Health ao sistema de prontuário eletrônico MV, além da aquisição de novos equipamentos, garantiu mais agilidade e eficiência aos serviços.

A Fundação dispõe de infraestrutura para suportar este grande projeto, tendo investido somente para o eixo teleconsultas na aquisição de 50 computadores com fones de ouvido, quatro salas de telessaúde no ambulatório geral de especialidades e criação de salas e da Casa de Saúde Digital, já em operação há meses.

“Com este ‘Dia D’, mostramos ser possível oferecer atendimento de qualidade à distância, reduzir barreiras geográficas e otimizar o cuidado em saúde, sem perder a humanização que nos caracteriza”, concluiu o diretor executivo da Funfarme.