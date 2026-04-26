Homem morre em colisão entre carro e caminhão na Rodovia Péricles Bellini 

José Givanilson da Silva, de 41 anos, morador de Nhandeara/SP, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Caso é investigado.

Um homem de 41 anos morreu em um grave acidente de trânsito, na manhã deste sábado (25.abr), no km 100 + 200 m da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Nhandeara/SP.

De acordo com o apurado, José Givanilson da Silva, morador de Nhandeara, dirigia um veículo pela rodovia, quando se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão boiadeiro. A suspeita é de que o veículo de passeio tenha invadido a pista contrária, atingindo o caminhão que trafegava no sentido oposto.

O carro ficou completamente destruído. Com o impacto da batida, o ocupante do carro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu à ocorrência.

Outras pessoas que estavam no carro ficaram feridas, algumas em estado grave. Elas foram socorridas por equipes de resgate e levadas para unidades de saúde da região.

O acidente provocou lentidão no trânsito, pois o tráfego precisou ser parcialmente interrompido para o socorro das vítimas.

As causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.