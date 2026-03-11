Palestra sobre liderança reúne mais de 150 mulheres em Nhandeara

Evento promovido pelo Sebrae-SP, Sebrae Aqui e Acin teve como destaque apresentação ministrada pela pesquisadora e mentora em liderança Rebeca Toyama.

Mais de 150 mulheres participaram, na noite da última quinta-feira (5), de um evento voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino em Nhandeara. A iniciativa foi realizada na sede do Lions Clube e reuniu empresárias, empreendedoras e lideranças locais para uma programação dedicada ao desenvolvimento pessoal e profissional.

A atividade foi promovida pelo Sebrae-SP, pelo Sebrae Aqui, pela Associação Comercial e Industrial de Nhandeara (Acin), pela Prefeitura de Nhandeara e pelo Sindicato Rural de Nhandeara.

O destaque da noite foi a palestra “A força que te move”, conduzida pela pesquisadora, mentora e especialista em liderança Rebeca Toyama. Durante o encontro, a palestrante abordou temas ligados ao propósito profissional, desenvolvimento de carreira e construção de lideranças mais conscientes e sustentáveis.

Com uma trajetória voltada ao estudo da liderança e do desenvolvimento humano, Toyama é fundadora da Academia ACI, mestre e doutoranda em psicologia, além de bacharel em administração. Também apresenta o programa “Liderança Sustentável”, transmitido pela Rádio Valinhos FM, e é autora dos livros Carreira Saudável: a realização de se tornar um líder sustentável e Histórias que transformam: grandes líderes revelam os segredos da superação.

De acordo com Roberta Zuculoto, analista de negócios do Sebrae-SP, a ideia é fortalecer cada vez mais o cenário do empreendedorismo na cidade. “Eventos como esse mostram a força do empreendedorismo feminino na região. Nosso objetivo é oferecer conhecimento, inspiração e ferramentas para que cada mulher possa desenvolver seu negócio com mais segurança e visão estratégica”, afirmou.

Além da palestra, o encontro também serviu como espaço de troca de experiências e networking entre empreendedoras da região. Isso porque o evento também contou com um espaço para que empresárias locais também apresentassem seus produtos e fizessem novos negócios.