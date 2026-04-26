Cavalo na pista provoca acidente entre dois carros e deixa três feridos 

O acidente foi registrado neste sábado (25), na Rodovia Alfredo Jorge Abdo, no sentido Pindorama–Catanduva. Animal morreu no local.

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e um cavalho na manhã deste sábado (25.abr) na Rodovia Alfredo Jorge Abdo, no sentido Pindorama–Catanduva/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, duas vítimas, que estavam dentro de um veículo GM/Onix, foram socorridas em estado grave. Já o ocupante de um VW/Gol teve ferimentos leves. A ordem cronológica do acidente não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.

Os condutores dos dois carros foram submetidos ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool. O animal não resistiu. Conforme a polícia, ele não possuía identificação do tutor e foi removido da pista.

O local foi periciado e o tráfego de veículos já havia sido liberado. A ocorrência foi caracterizada como atropelamento de animal.

A Polícia deve investigar o caso para tentar identificar o dono do animal envolvido no acidente.