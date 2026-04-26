Dentista morre em acidente na SP-461 em Buritama 

Ana Laura Modesto de Albuquerque Primão, de 30 anos, morreu em um acidente na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), quando trafegava no sentido Turiúba-Buritama e perdeu o controle da direção, batendo em um barranco e colidindo contra uma árvore.

Uma dentista morreu em um acidente na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Buritama/SP, no início da noite desta sexta-feira (24.abr).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Ana Laura Modesto de Albuquerque Primão, de 30 anos, seguia pela rodovia no sentido Turiúba-Buritama quando perdeu o controle da direção do VW/Golf e bateu em um barranco, colidindo contra uma árvore.

Ana Laura foi socorrida no local e levada às pressas para a Santa Casa de Buritama, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo da dentista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelo exame necroscópico, antes de ser liberado.

O local do acidente foi preservado pela Polícia Militar e equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para perícia técnica.