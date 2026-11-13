SOBRIEDADE JÁ

PESSOAS DOENTES PELO MEDO DE FICAR DOENTES

Há pessoas que adoecem não pelo que estão vivendo, mas pelo que imaginam que ainda poderá acontecer. É o excesso de futuro que alimenta a ansiedade: a mente transforma possibilidades em ameaças.

Tem gente que chama isso de prudência, mas, às vezes, é apenas medo usando roupa de responsabilidade. O ansioso costuma ser pessimista: vê a tempestade antes da primeira nuvem e já procura abrigo quando o céu ainda está azul.

Precisamos cuidar da saúde, fazer exames e tomar precauções. O problema começa quando o cuidado deixa de proteger a vida e passa a ocupar o lugar dela.

Falta-nos paciência para respeitar o tempo das coisas. Saber esperar também é ter esperança: esperar a chuva que refresca e faz brotar as plantas, não imaginar somente tempestades.

O medo de sofrer pode nos fazer sofrer duas vezes; uma delas, sem necessidade. Talvez a ansiedade nasça do conflito entre o tempo de Deus e a nossa pressa. Ela não diminui o peso de amanhã, apenas esvazia as forças de hoje.

“A cada dia basta o seu cuidado.” (Mateus 6,34)

OVELHA E MOEDA: PERTENCIMENTO E VALOR

Numa passagem do Evangelho, Jesus compara o ser humano a uma ovelha perdida e a uma moeda desaparecida. Mas por que escolheu esses dois exemplos? Eles revelam duas verdades: pertencimento e valor.

A ovelha fala de pertencimento. Ela faz parte do rebanho e, mesmo quando se afasta, continua sendo daquele pastor. Pode estar perdida ou ferida, mas não deixa de pertencer. A moeda fala de valor. A mulher procura aquilo que perdeu porque sabe quanto vale. Pode estar perdida, caída debaixo do sofá, mas nem por isso vale menos.

Às vezes, confundimos o erro de alguém com sua identidade. Uma pessoa se perde, toma decisões ruins, machuca a si mesma e aos outros. Então aparecem aqueles que parecem possuir uma balança para medir o valor humano.

Isso é especialmente importante quando falamos de dependência química e recuperação. Alguém pode ter perdido caminhos, vínculos e oportunidades, mas não perdeu sua dignidade nem sua filiação divina.

Jesus nos procura porque pertencemos a Ele e porque conhece nosso valor. Você não deixa de pertencer porque se perdeu, nem perde seu valor porque caiu. Aos olhos de Deus, ninguém é descartável!

“O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido.” (Lucas 19,10)

JÁ EXISTEM JULGADORES DEMAIS, NÃO PRECISA DE VOCÊ

O mundo já tem julgadores demais. Não precisamos aumentar a fila. Antes de apontar o dedo, procure conhecer a estrada que a pessoa percorreu. Cada um carrega uma história, uma família, oportunidades recebidas ou aquelas que nunca chegaram. As asas não são iguais, e nem todos encontraram um céu favorável para voar.

Quando falamos de dependência química, precisamos olhar além do comportamento e compreender o que pode existir por trás dele: abandono, traumas, violência, abusos, solidão e dificuldades econômicas. Ninguém chega à dependência por uma única razão, muito menos porque simplesmente decidiu destruir a própria vida.

Compreender não significa justificar erros ou apagar responsabilidades. Significa reconhecer que ninguém cabe inteiro dentro do pior capítulo de sua história.

É curioso: quando somos nós que erramos, pedimos compreensão e uma segunda oportunidade. Quando é o outro, às vezes, oferecemos apenas uma sentença.

Consideração é enxergar além. Apontar um dedo é fácil, estender a mão exige humildade. Antes de julgar alguém, considere também as pedras que essa pessoa precisou carregar para chegar até ali.

“Não julgueis, e não sereis julgados.” (Lucas 6,37)

DOAR E PERDOAR

Você já percebeu que, dentro da palavra perdoar, encontramos a palavra doar? É uma associação bonita e nos ajuda a pensar sobre o perdão. Afinal, perdoar tem muito a ver com oferecer algo que nem sempre estamos dispostos a entregar.

A palavra vem do latim perdonare, ligado à ideia de conceder ou dar plenamente. Não se explica apenas pela soma de suas partes, mas a aproximação com o verbo doar oferece uma imagem poderosa: o perdão também é uma forma de doação.

Quem perdoa oferece ao outro a oportunidade de não ser eternamente definido pelo erro que cometeu. E oferece a si mesmo a chance de não continuar prisioneiro da mágoa. Isso não significa esquecer, aprovar o que aconteceu ou permitir novas feridas. Às vezes, perdoar exige distância, limites e tempo.

O egoísta quer tudo para si; quem ama aprende a partilhar. E quem perdoa doa algo de si: abre mão da vingança e da vontade de devolver a dor na mesma medida.

Perdoar não é dizer que nada aconteceu. É decidir que aquilo que aconteceu não será a última palavra. Talvez seja uma das doações mais difíceis, justamente porque custa muito.

“Perdoai, e sereis perdoados.” (Lucas 6,37)

NÃO CAIR EM TENTAÇÃO

Você acredita em tentação? Na oração do Pai-Nosso, Jesus nos ensina a pedir: “Não nos deixeis cair em tentação”. Se Ele nos ensinou esse pedido, é porque o perigo existe. Ninguém aconselha cuidado com um buraco que não está no caminho.

Ser tentado não significa ter fracassado. A tentação nos provoca, apresenta atalhos e tenta convencer que o caminho mais fácil é sempre o melhor. A escolha, porém, ainda importa.

No deserto, Jesus foi tentado em necessidades e desejos humanos: transformar pedras em pão, buscar poder e conquistar domínio. Eram propostas que pretendiam afastá-lo de sua missão. Também nós enfrentamos tentações que exploram nossas necessidades, vaidades e fragilidades.

Um elemento importante é a ocasião. Somos livres, e essa liberdade nos coloca diante de escolhas. Evitar certas situações ajuda: quem conhece sua fragilidade não precisa brincar de equilibrista na beira do precipício. Prudência é saber de quais caminhos devemos nos afastar.

Continuemos pedindo a Deus força para não cair. Mas, se acontecer a queda, não transforme o chão em moradia. Levante-se, procure ajuda e aprenda a reconhecer o buraco. A queda pode ensinar, mas não precisa definir o restante da caminhada.

“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.” (Mateus 26,41)

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

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