Raio mata 26 cabeças de gado durante tempestade em Américo de Campos 

Descarga elétrica atingiu propriedade rural durante temporal que também causou danos em estradas e residências; Defesa Civil classificou o episódio como uma das ocorrências mais severas dos últimos anos no município.

Uma forte tempestade registrada na tarde desta segunda-feira (2.nov) provocou a morte de 26 cabeças de gado em uma propriedade rural localizada no bairro Cabeceira das Águas Paradas, em Américo de Campos/SP.

Os animais pertenciam ao produtor rural Dércio Biliato. Segundo as informações apuradas, um raio atingiu uma árvore próxima ao local onde o rebanho estava reunido. A descarga elétrica se propagou pela área, atingindo os bovinos e causando a morte dos animais.

Uma retroescavadeira foi utilizada para a remoção e o enterramento do rebanho atingido.

Além do prejuízo causado ao produtor rural, a tempestade provocou diversos danos em propriedades e estradas da região. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Américo de Campos, André Luiz Vila Bérgamo, o temporal ocorreu entre 12h e 13h e foi um dos mais intensos registrados no município.

“Pelo volume e pela velocidade com que a chuva caiu, é uma das ocorrências mais graves que atendemos nos últimos anos”, afirmou.

Ainda segundo a Defesa Civil, cerca de 30 propriedades rurais foram afetadas pela tempestade. Aproximadamente cinco quilômetros de estradas rurais e acessos a rodovias ficaram bloqueados em razão dos danos provocados pela chuva, mas já foram liberados.

A estimativa é de que tenham sido registrados entre 70 e 110 milímetros de chuva na zona rural e cerca de 40 milímetros na área urbana do município.

A força da tempestade também causou danos em residências localizadas às margens da Vicinal ACP-050, que liga Américo de Campos a Álvares Florence. O levantamento inicial apontou que cerca de 50 imóveis sofreram algum tipo de avaria.

Especialistas alertam que descargas atmosféricas representam um dos principais riscos para rebanhos durante tempestades. Além do impacto direto dos raios, a corrente elétrica pode se espalhar pelo solo e atingir diversos animais simultaneamente, especialmente em áreas abertas de pastagem.