Saúde de Votuporanga registra quase 7 mil faltas em consultas agendadas em 2026 

Somente em outubro, foram 704 ausências na rede municipal; Secretaria da Saúde orienta pacientes a comunicarem quando não puderem comparecer.

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga registrou 6.959 faltas em consultas agendadas na rede municipal abrangendo todos os prestadores que ofertam serviços de consultas e exames na região incluindo São José do Rio Preto, Mirassol e Nhandeara, e outros, entre janeiro e outubro deste ano. Somente no último mês, foram contabilizadas 704 ausências. O não comparecimento, especialmente quando não comunicado com antecedência, dificulta a organização dos atendimentos e pode impedir que as vagas sejam aproveitadas por outros pacientes que aguardam na fila.

O levantamento aponta que as faltas ocorreram em diferentes unidades de saúde do município. Em outubro, os maiores números foram registrados no Consultório Municipal do Pró-Povo, com 73 ausências; na Unidade Paineiras, com 71; e na Unidade Colinas, com 66. Juntas, as três unidades contabilizaram 210 faltas no período.

Diante dos números, a Secretaria Municipal da Saúde reforça a orientação para que os pacientes comuniquem com antecedência à unidade ou ao serviço responsável quando não puderem comparecer à consulta. A medida permite que as equipes reorganizem os agendamentos e, sempre que possível, disponibilizem o horário a outro paciente.

“Quando uma pessoa falta a uma consulta ou exame sem comunicar previamente, uma vaga que poderia atender outro paciente acaba sendo perdida. Por isso, é fundamental que a população compareça aos atendimentos agendados ou avise com antecedência quando não puder comparecer, permitindo que o serviço reorganize a agenda e amplie o acesso de quem precisa”, afirma a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento.

Colonoscopia e endoscopia

O levantamento também apresenta dados sobre o comparecimento a exames de colonoscopia e endoscopia adquiridos e custeados pelo município.

Entre 22 de agosto e 18 de setembro, a Prefeitura disponibilizou 72 vagas para esses procedimentos, todas preenchidas por meio de agendamento. Desse total, 69 exames foram realizados e três pacientes não compareceram.

No caso das colonoscopias, foram 29 agendamentos, com 28 exames realizados e uma ausência. Já para as endoscopias, das 43 vagas disponibilizadas, 41 resultaram em procedimentos realizados, enquanto duas tiveram registro de falta.

A Secretaria da Saúde reforça que o aviso antecipado em caso de impossibilidade de comparecimento é uma medida simples que contribui para a organização dos serviços e para o melhor aproveitamento da estrutura de atendimento disponibilizada à população.