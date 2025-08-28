Neoenergia Elektro alerta: reparos elétricos exigem atenção para garantir a segurança em casa

Embora alguns reparos domésticos pareçam simples, a empresa alerta que é essencial seguir normas técnicas e utilizar ferramentas adequadas para evitar acidentes, choques e até incêndios.

A Neoenergia Elektro reforça a importância da segurança elétrica no dia a dia de seus consumidores. Embora alguns reparos domésticos pareçam simples, a empresa alerta que é essencial seguir normas técnicas e utilizar ferramentas adequadas para evitar acidentes, choques e até incêndios.

Com o objetivo de orientar a população, a distribuidora destaca quais intervenções podem ser feitas com segurança e quando é indispensável contar com um eletricista qualificado.

Reparos simples que podem ser feitos com segurança:

A troca de lâmpadas queimadas, por exemplo, é uma tarefa comum, mas requer cuidados básicos:

Desligar o disjuntor do cômodo;

Esperar a lâmpada esfriar;

Verificar a compatibilidade de voltagem e potência da nova lâmpada.

Outro reparo possível é a substituição de chuveiros, desde que o disjuntor esteja desligado e a instalação siga rigorosamente o manual do fabricante e utilizando conectores apropriados.

Além disso, manutenções periódicas como o aperto de parafusos de tomadas e interruptores ou a troca de tampas quebradas também podem ser realizadas com segurança.

Quando chamar um eletricista

A Neoenergia Elektro alerta que qualquer intervenção que envolva o quadro de energia, troca de disjuntores, instalação de tomadas, alterações na fiação ou emendas de cabos deve ser feita exclusivamente por profissionais habilitados.

“Serviços elétricos improvisados colocam em risco não apenas o imóvel, mas a vida das pessoas. A orientação é clara: em caso de dúvida, não arrisque. Procure um eletricista de confiança”, afirma Elisângela Furlane, engenheira de segurança da Neoenergia Elektro.

Segurança começa com prevenção

A empresa também recomenda cuidados diários para evitar acidentes:

Evitar fiações em locais úmidos;

Nunca fazer emendas improvisadas;

Não usar extensões para ligar aparelhos de alto consumo, como ar-condicionado;

Verificar a voltagem correta dos equipamentos antes de conectá-los.

Campanha de segurança

A Neoenergia Elektro está com a campanha “Amigo de verdade”, com o objetivo de reforçar a importância da segurança com a rede elétrica e alertar a população sobre os riscos de acidentes.

A ação é protagonizada por Max, um vira-lata caramelo que contracena com eletricista em situações do cotidiano, ajudando a transmitir orientações de forma leve, mas com uma mensagem séria e urgente.