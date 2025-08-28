Dorival explica mudança tática no Corinthians, lamenta lesões e alerta sobre Copa: “É traiçoeira” 

Técnico comenta escolha por três zagueiros em vitória sobre o Athletico-PR, fora de casa.

Com a experiência de quem já conquistou três vezes a Copa do Brasil, Dorival Júnior cobrou atenção e cautela do Corinthians após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, no duelo de ida das quartas de final do torneio.

“Eu sei o quanto é traiçoeira esse tipo de competição. Nós não podemos estar satisfeitos, temos de estar bem atentos para ter todos os jogadores à disposição”, disse Dorival, ao comentar sobre jogadores que estarão com as seleções na Data Fifa, como Hugo Souza, José Martínez e, provavelmente, Memphis Depay.

Em entrevista coletiva após a partida, Dorival analisou o triunfo corintiano e explicou a mudança tática promovida no intervalo da partida. Notando dificuldades da equipe na saída de bola, ele sacou o meio-campista Charles e promoveu a entrada do zagueiro Cacá. Com isso, os laterais Matheuzinho e Matheus Bidu tiveram mais liberdade para atacar.

E foi justamente com um cruzamento de Matheuzinho, “espetado” dentro da área adversária, que o Corinthians chegou ao gol da vitória, marcado por Gui Negão.

“Foram os 15 minutos finais da primeira etapa que nos obrigaram a uma tomada de decisão a uma mudança posicional da nossa equipe. Com isso, encontramos o nosso gol. Foi fundamental, importante. Naturalmente que, depois disso, tivemos uma queda no rendimento. Principalmente rendimento físico, em razão também da última partida que nós fizemos dois dias e meio atrás. Já imaginávamos que teríamos problemas na partida de hoje, em determinamos momentos. O Athletico se soltou, veio para cima, e nós tivemos a competência de conseguirmos neutralizar a maioria das situações, a exceção de uma bela cabeçada, que foi bem defendida pelo Hugo.”

Dorival já contava com muitos desfalques e passou a ter mais uma preocupação. Matheuzinho sentiu dores na coxa direita e teve de ser substituído na etapa final: “Preocupa bastante. Estamos perdendo um a cada semana. Isso tem dificultado, até porque encontramos uma forma de jogar que a equipe tem começado a se encontrar, a encorpar em competições importantes. Vai sim nos fazer muita falta, caso se confirme, aquilo que a princípio nós imaginamos. Temos de buscar soluções e encontrar, como temos feitos a cada rodada. É uma pena, porque esta equipe poderia estar um pouco mais a frente, em uma condição melhor no Campeonato Brasileiro, se estivéssemos com todos em condições.”

A vaga na semifinal da Copa do Brasil será decidida no dia 10 de setembro, na Neo Química Arena. O Timão tem a vantagem do empate. Antes, o Corinthians volta a campo no domingo, em clássico contra o Palmeiras, às 18h30, na Neo Química Arena.

*Com informações do ge