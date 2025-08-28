Votuporanga chega a 100.568 habitantes, segundo o IBGE 

Estimativa da População foi divulgada nesta quinta-feira (28); veja a estimativa populacional dos municípios da região.
Jorge Honorio
[email protected]
Votuporanga/SP chegou a 100.568 habitantes, segundo a Estimativa da População, divulgada nesta quinta-feira (28.ago), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Já o Brasil chegou a 213,4 milhões de habitantes em 2025. O resultado representa crescimento de 0,39% em relação ao ano passado.
Os dados da pesquisa são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre o Censo Demográfico.
Veja a estimativa populacional de cada município da região
- São José do Rio Preto: 504.166
- Catanduva: 119.275
- Votuporanga: 100.568
- Fernandópolis: 73.508
- Mirassol: 65.811
- Olímpia: 56.874
- Jales: 50.078
- Novo Horizonte: 39.494
- José Bonifácio: 37.992
- Santa Fé do Sul: 36.288
- Bady Bassitt: 29.346
- Tanabi: 26.071
- Monte Aprazível: 22.668
- Guapiaçu: 22.445
- Nova Granada: 19.733
- Potirendaba: 19.097
- Itajobi: 17.502
- Severínia: 14.693
- Pindorama: 14.704
- Valentim Gentil: 14.634
- Santa Adélia: 14.193
- Urupês: 14.073
- Cedral: 13.314
- Ibirá: 11.952
- Palestina: 11.704
- Tabapuã: 11.498
- Cardoso: 11.476
- Uchoa: 10.670
- Ouroeste: 10.660
- Riolândia: 10.444
- Nhandeara: 9.915
- Neves Paulista: 9.953
- Bálsamo: 9.902
- Palmares Paulista: 9.666
- Estrela d’Oeste: 9.696
- Palmeira d’Oeste: 8.971
- Urânia: 8.973
- Cosmorama: 9.019
- Icém: 7.982
- Jaci: 7.944
- Ariranha: 7.621
- Macaubal: 7.581
- Paulo de Faria: 7.390
- Catiguá: 7.101
- Ipiguá: 7.115
- Três Fronteiras: 7.060
- Irapuã: 6.932
- Nova Aliança: 6.885
- Sales: 6.645
- Santa Albertina: 6.566
- Mendonça: 6.420
- Paraíso: 6.218
- Orindiúva: 6.157
- Américo de Campos: 5.981
- Poloni: 5.702
- Ubarana: 5.458
- Onda Verde: 4.942
- Nipoã: 4.876
- Mirassolândia: 4.783
- Meridiano: 4.721
- Adolfo: 4.505
- Novais: 4.463
- Planalto: 4.451
- Pontalinda: 4.198
- Populina: 4.182
- Aparecida d’Oeste: 4.112
- Paranapuã: 4.118
- Indiaporã: 4.113
- Macedônia: 4.058
- Álvares Florence: 3.979
- Rubinéia: 3.998
- Marapoama: 3.415
- Magda: 3.211
- Mira Estrela: 3.209
- Elisiário: 3.190
- Sebastianópolis do Sul: 3.191
- Parisi: 3.030
- Pedranópolis: 2.856
- Santa Rita d’Oeste: 2.796
- Zacarias: 2.773
- Floreal: 2.747
- Santa Clara d’Oeste: 2.694
- São Francisco: 2.623
- São João das Duas Pontes: 2.623
- Pontes Gestal: 2.411
- Dolcinópolis: 2.254
- Nova Canaã Paulista: 2.055
- Guarani d’Oeste: 1.999
- Mesópolis: 1.990
- Monções: 1.947
- Aspásia: 1.875
- Marinópolis: 1.862
- Vitória Brasil: 1.828
- Santana da Ponte Pensa: 1.699
- Santa Salete: 1.692
- Turmalina: 1.662
- Dirce Reis: 1.639
- União Paulista: 1.628