Votuporanga chega a 100.568 habitantes, segundo o IBGE 

Votuporanga chega a 100.568 habitantes, segundo o IBGE

Estimativa da População foi divulgada nesta quinta-feira (28); veja a estimativa populacional dos municípios da região.

Jorge Honorio
Votuporanga/SP chegou a 100.568 habitantes, segundo a Estimativa da População, divulgada nesta quinta-feira (28.ago), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já o Brasil chegou a 213,4 milhões de habitantes em 2025. O resultado representa crescimento de 0,39% em relação ao ano passado.

Os dados da pesquisa são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre o Censo Demográfico.

Veja a estimativa populacional de cada município da região 

  • São José do Rio Preto: 504.166
  • Catanduva: 119.275
  • Votuporanga: 100.568
  • Fernandópolis: 73.508
  • Mirassol: 65.811
  • Olímpia: 56.874
  • Jales: 50.078
  • Novo Horizonte: 39.494
  • José Bonifácio: 37.992
  • Santa Fé do Sul: 36.288
  • Bady Bassitt: 29.346
  • Tanabi: 26.071
  • Monte Aprazível: 22.668
  • Guapiaçu: 22.445
  • Nova Granada: 19.733
  • Potirendaba: 19.097
  • Itajobi: 17.502
  • Severínia: 14.693
  • Pindorama: 14.704
  • Valentim Gentil: 14.634
  • Santa Adélia: 14.193
  • Urupês: 14.073
  • Cedral: 13.314
  • Ibirá: 11.952
  • Palestina: 11.704
  • Tabapuã: 11.498
  • Cardoso: 11.476
  • Uchoa: 10.670
  • Ouroeste: 10.660
  • Riolândia: 10.444
  • Nhandeara: 9.915
  • Neves Paulista: 9.953
  • Bálsamo: 9.902
  • Palmares Paulista: 9.666
  • Estrela d’Oeste: 9.696
  • Palmeira d’Oeste: 8.971
  • Urânia: 8.973
  • Cosmorama: 9.019
  • Icém: 7.982
  • Jaci: 7.944
  • Ariranha: 7.621
  • Macaubal: 7.581
  • Paulo de Faria: 7.390
  • Catiguá: 7.101
  • Ipiguá: 7.115
  • Três Fronteiras: 7.060
  • Irapuã: 6.932
  • Nova Aliança: 6.885
  • Sales: 6.645
  • Santa Albertina: 6.566
  • Mendonça: 6.420
  • Paraíso: 6.218
  • Orindiúva: 6.157
  • Américo de Campos: 5.981
  • Poloni: 5.702
  • Ubarana: 5.458
  • Onda Verde: 4.942
  • Nipoã: 4.876
  • Mirassolândia: 4.783
  • Meridiano: 4.721
  • Adolfo: 4.505
  • Novais: 4.463
  • Planalto: 4.451
  • Pontalinda: 4.198
  • Populina: 4.182
  • Aparecida d’Oeste: 4.112
  • Paranapuã: 4.118
  • Indiaporã: 4.113
  • Macedônia: 4.058
  • Álvares Florence: 3.979
  • Rubinéia: 3.998
  • Marapoama: 3.415
  • Magda: 3.211
  • Mira Estrela: 3.209
  • Elisiário: 3.190
  • Sebastianópolis do Sul: 3.191
  • Parisi: 3.030
  • Pedranópolis: 2.856
  • Santa Rita d’Oeste: 2.796
  • Zacarias: 2.773
  • Floreal: 2.747
  • Santa Clara d’Oeste: 2.694
  • São Francisco: 2.623
  • São João das Duas Pontes: 2.623
  • Pontes Gestal: 2.411
  • Dolcinópolis: 2.254
  • Nova Canaã Paulista: 2.055
  • Guarani d’Oeste: 1.999
  • Mesópolis: 1.990
  • Monções: 1.947
  • Aspásia: 1.875
  • Marinópolis: 1.862
  • Vitória Brasil: 1.828
  • Santana da Ponte Pensa: 1.699
  • Santa Salete: 1.692
  • Turmalina: 1.662
  • Dirce Reis: 1.639
  • União Paulista: 1.628 

