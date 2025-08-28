Votuporanga chega a 100.568 habitantes, segundo o IBGE 

Estimativa da População foi divulgada nesta quinta-feira (28); veja a estimativa populacional dos municípios da região.

Jorge Honorio

Votuporanga/SP chegou a 100.568 habitantes, segundo a Estimativa da População, divulgada nesta quinta-feira (28.ago), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já o Brasil chegou a 213,4 milhões de habitantes em 2025. O resultado representa crescimento de 0,39% em relação ao ano passado.

Os dados da pesquisa são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre o Censo Demográfico.

Veja a estimativa populacional de cada município da região