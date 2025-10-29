Votuporanga sedia o 1º Grand Prix Ranch Sorting com disputas categorias ABQM e Tira Boi com mais de R$100 mil em prêmios

Evento será realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”.

Votuporanga entra de vez no mapa nacional do Ranch Sorting, uma das modalidades mais empolgantes do esporte equestre. Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, o Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” será palco do 1º Grand Prix Ranch Sorting de Votuporanga, reunindo competidores de diversas regiões do país. A prova consiste em separar e conduzir bois numerados de um curral para outro, em dupla e no menor tempo possível, exigindo habilidade, agilidade e perfeita sintonia entre cavalo e cavaleiro.

A abertura oficial será no sábado (1º), às 10h, com a presença de autoridades e a apresentação do Coral de Violas “A Voz do Sertão”. A expectativa é de receber cerca de 1.500 pessoas por dia, consolidando o evento como um dos maiores encontros equestres do interior paulista. A entrada é solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

As provas ocorrem em duas pistas, com dois locutores e dois juízes, garantindo dinamismo e emoção ao público. A programação contempla diversas categorias e inclui o tradicional Tira Boi, prova que reúne os competidores mais experientes e distribuirá premiação de até R$18 mil ao primeiro colocado.

A programação oficial está dividida em dois dias. Na sexta-feira, 31 de outubro, as atividades começam às 16h, com a prova de Ranch Sorting – Categoria Abertas ABQM. Logo após, acontecem as classificatórias do Tira Boi Aberta Limitada. O público poderá encerrar a noite com show de Tiago Viola, às 23h30.

No sábado, 1º de novembro, as provas têm início às 9h, com disputas de Ranch Sorting nas categorias Amador, Família e Jovem ABQM. Em seguida, serão as provas de Tira Boi Jovem e Tira Boi Aberta Limitada. Ao longo do dia, o evento contará com a apresentação do Coral de Violas de Votuporanga, às 11h, e, encerrando a programação, o show de Fernando Marques, às 23h30.

As inscrições estão abertas no site www.eapequestre.com.br e pelo telefone (17) 99672-9991. As classificatórias do Tira Boi acontecem na sexta e no sábado, logo após o término das provas da Associação Brasileira de Quarto de Milha (ABQM). Além dessa, outras categorias também serão premiadas, como Amador Light, Master, Jovem (até 18 anos) e Feminino, com R$ 3 mil para cada campeão.

De acordo com Bruno Teixeira, um dos organizadores do evento, a expectativa é grande para esta primeira edição em Votuporanga. “Estamos muito felizes em promover o Grand Prix para a cidade. É uma oportunidade de valorizar o esporte equestre, reunir famílias e fomentar o turismo e a economia local. A estrutura está sendo preparada com muito cuidado para receber bem tanto os competidores quanto o público”, destacou.

Durante todo o evento, o público poderá desfrutar de uma estrutura completa, com praça de alimentação, food trucks, área kids com brinquedos infláveis, feira de artesanato, serviço de bar restaurante com serviço de almoço no sábado, proporcionando lazer e conforto para toda a família.

Realizado pela EAP Equestre, o 1º Grand Prix Ranch Sorting de Votuporanga conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, da Câmara Municipal, do deputado Carlão Pignatari e de parceiros locais, reforçando o incentivo a ações esportivas e de lazer que fortalecem o calendário de eventos e movimentam a economia da cidade.