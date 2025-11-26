Festival de Ballet da Secretaria de Esportes e Lazer será realizado neste sábado e domingo

Tema deste ano é “A Biblioteca”, com 21 coreografias inspiradas na literatura, mesclando ballet clássico, jazz, dança contemporânea e neoclássico.
O Festival de Ballet promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga será realizado neste sábado (29.nov) e domingo (30), às 20h30, na Concha Acústica.
A entrada é gratuita, e toda a população está convidada a prestigiar um dos espetáculos mais tradicionais e emocionantes do calendário cultural da cidade.
Em 2025, o festival chega à sua 30ª edição, consolidando-se como uma celebração da arte e da formação cultural das crianças e adolescentes participantes do projeto.
O tema deste ano é “A Biblioteca”, com um repertório composto por 21 coreografias inspiradas na literatura, reunindo estilos como ballet clássico, jazz, dança contemporânea e neoclássico.
A coordenação artística e geral é das professoras Márcia Cristina, Juliana Zoccal e Camila Covre. O elenco é formado por cerca de 480 alunas, integrantes do projeto desenvolvido pela Secretaria de Esportes e Lazer, que oferece aulas gratuitas de ballet para crianças a partir dos 5 anos. As atividades são realizadas nos ginásios Mario Covas e Jane Maria de Lacerda Soares (CSU), em diversos horários nos períodos da manhã e da tarde.
Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, o festival representa a força da dança como instrumento de inclusão e transformação social: “O Ballet Municipal é um orgulho para Votuporanga. É um projeto que envolve centenas de famílias, revela talentos e mostra o poder que o esporte e a arte têm de mudar vidas. O festival é o resultado de muito trabalho, dedicação e amor pelo que se faz”, destacou.