Projeto Fios Encantados realiza doação para a UTI Neonatal da Santa Casa

Voluntárias de Jundiaí entregam roupinhas e acessórios feitos à mão para os bebês internados.

A UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga recebeu, nesta terça-feira (18.fev), uma doação especial do projeto Fios Encantados, que confecciona e distribui toucas, perucas e outros itens para instituições assistenciais. A entrega foi realizada pela voluntária Maria Domingues Fernandes Caires e incluiu sapatinhos, luvinhas, toucas, fraldas e roupinhas tricotadas, todas feitas à mão com carinho e dedicação pelas voluntárias do projeto.

Maria, que representou o grupo na entrega, falou sobre a emoção de contribuir com a causa. “Cada peça foi feita com muito amor, pensando no bem-estar desses bebês. Nós acreditamos que um pequeno gesto pode trazer conforto e aquecer o coração das famílias que estão passando por um momento delicado”, afirmou.

O projeto Fios Encantados, sediado em Jundiaí/SP, atua há anos na produção de itens para pacientes em tratamento oncológico e idosos em casas de repouso, além de apoiar unidades neonatais. “Fazemos toquinhas temáticas para crianças que enfrentam o câncer, turbantes para mulheres em tratamento e até almofadinhas em formato de coração para pacientes que passaram por mastectomia. Nosso objetivo é levar um pouco de acolhimento e esperança”, explicou Maria.

A Santa Casa de Votuporanga recebeu a doação com grande gratidão, reconhecendo a importância de iniciativas como essa. Rosemir Lopes, responsável pelo Setor de Captação de Recursos, destacou o impacto desse tipo de gesto para o hospital. “A solidariedade dessas voluntárias faz toda a diferença. Doações como essa são fundamentais para proporcionar mais conforto aos nossos pacientes e demonstram como a empatia e o voluntariado podem transformar vidas”, ressaltou.

Para realizar uma doação para a Santa Casa, entre em contato com a Captação de Recursos pelo telefone (17) 3405-9133, ramal 2378.