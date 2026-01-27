Dorival Júnior vê jogo truncado e exalta vitória do Corinthians: “Fizemos por merecer” 

Timão derrotou o Velo Clube com gol de Yuri Alberto no fim, conquistou o segundo triunfo no Paulistão e entrou no G-8.

Um jogo truncado e difícil, mas com resultado justo. Foi assim que o técnico Dorival Júnior analisou a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Velo Clube, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no estádio Benitão, em Rio Claro/SP, na noite deste domingo (25.jan).

“Foi uma partida muito difícil e disputada desde o início do jogo. Foi uma partida muito disputada, truncada. É muito difícil jogar contra uma linha de cinco homens, com apenas um na frente. O gramado está muito bom, mas não é veloz. Dificulta muito para acelerar mais a partida, senti muito isso da nossa equipe. Um jogo equilibrado, tivemos dificuldades em bolas aéreas. Eles têm um time muito alto.”

“De modo geral, fizemos por merecer o resultado, assim como já havia sido na partida anterior e contra a Ponte Preta. Espero que continuemos assim, vamos buscar uma melhora para termos uma regularidade um pouco maior”, declarou o treinador corintiano em entrevista coletiva.

Corinthians e Velo Clube fizeram uma partida morna até os minutos finais, quando, aos 45, Yuri Alberto aproveitou o rebote de um chute de Vitinho para marcar o gol da vitória.

Foi a segunda vitória do Timão no Paulistão. Com o resultado, a equipe chegou a oito pontos e entrou no G-8, na zona de classificação para as quartas de final, saltando da 9ª para a 4ª posição.

“É mais uma etapa, uma etapa importante. Não estamos classificados, mas melhorou muito a nossa situação. Não tem nada decidido. Temos que administrar as competições, não tem como fazer diferente”, comentou Dorival.

Pela sexta rodada, o Corinthians enfrentará o Capivariano na Neo Química Arena, em 5 de fevereiro, às 20h30.

Antes, a equipe terá outros dois compromissos: contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, pela estreia no Campeonato Brasileiro, e contra o Flamengo, em 1º de fevereiro, às 16h, no Mané Garrincha, na Supercopa Rei.

*Com informações do ge