Três suspeitos são presos transportando emagrecedores em ônibus interestadual; um deles é venezuelano 

A prisão ocorreu na SP-310, em São José do Rio Preto/SP, nesta segunda-feira (26). Os frascos de Tirzepatida foram apreendidos.

Três pessoas foram presas nesta segunda-feira (26.jan) transportando medicamentos para emagrecer em um ônibus interestadual na Rodovia Washington Luís (SP-310) em São José do Rio Preto/SP. Um venezuelano está entre os suspeitos.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo saiu de Foz do Iguaçu/PR com destino a Goiânia/GO.

Durante a operação “Impacto”, os policiais suspeitaram de três passageiros que aparentavam nervosismo.

Ao vistoriarem as bagagens dos suspeitos, a polícia encontrou 648 frascos de tirzepatida, medicamento indicada para perda de peso.

Diante da situação, as ampolas foram apreendidas e os suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de contrabando e risco à saúde pública.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal de São José do Rio Preto.

