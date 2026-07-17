Mulher procurada pela Justiça é presa em Votuporanga 

A mulher foi capturada durante patrulhamento de Força Tática pelo Conjunto Habitacional Thui Seba, na zona sul da cidade.
Uma mulher que constava como procurada pela Justiça foi presa pela Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (15.jul), no Conjunto Habitacional Thui Seba, em Votuporanga/SP.
De acordo com o apurado, policiais militares da equipe de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona sul da cidade, quando pela Rua Eduardo Penquis Moreira, localizaram uma mulher que já era conhecida nos meios policiais e constava como procurada pela Justiça.
Em seguida, ao notar a presença da viatura, a mulher tentou se desvencilhar e entrar rapidamente em sua residência, mas foi acompanhada e abordada pelos PMs. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, após a confirmação da identidade ela recebeu voz de prisão.
A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a mulher foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.