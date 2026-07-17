Copa do Brasil: CBF avaliará uso do impedimento semiautomático a partir das quartas de final 

Tecnologia está em fase de testes para o Brasileirão e poderá auxiliar árbitros também no torneio de mata-mata; para isso, estádios de todos os clubes de cada fase precisarão ter estrutura instalada.

O impedimento semiautomático poderá ser utilizado na Copa do Brasil deste ano, além dos jogos do Campeonato Brasileiro. O uso da tecnologia será avaliado a cada fase pela CBF, que tem realizado testes há cerca de um mês.

Para que o semiautomático auxilie em jogos da Copa do Brasil, todos os estádios das equipes envolvidas em cada fase precisão ter a tecnologia instalada.

É por isso que, para as oitavas de final, nas duas primeiras semanas de agosto, essa possibilidade está descartada.

Foram instaladas câmeras nos 19 estádios utilizados pelas equipes da Série A – além desses, a Arena Crefisa Barueri, que o Palmeiras utiliza quando o Nubank Parque não está disponível, também terá a estrutura.

Dois clubes da Série B – e, portanto, com estádios sem a tecnologia – estão nas oitavas da Copa do Brasil: o Fortaleza, que enfrenta o Palmeiras e que negociou o mando de campo para jogar em Cuiabá, e o Juventude, rival do Atlético-MG.

Ainda não há prazo para o início da operação do impedimento semiautomático no Brasil. Testes estão sendo realizados há cerca de um mês, com jogos das categorias de base e amistosos, e há previsão de que partidas das próximas rodadas do Brasileiro também sejam utilizadas em simulações – é o caso de Botafogo x Santos e Vitória x Vasco, nesta quinta-feira.

Esses testes são “off-line”: as câmeras enviam as imagens e informações para a central do VAR da CBF, que fica no Rio de Janeiro, onde elas são analisadas. Mas ainda não há interferências nas partidas.

Os testes aconteceram em oito partidas até agora, e árbitros estão sendo treinados.

Recentemente, 17 juízes do quadro de profissionais da CBF estiveram em Madri para um período de imersão – só não viajaram Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel, que estavam na Copa do Mundo.

Nesta semana, cerca de 60 árbitros estão na Granja Comary para treinamentos que vão até sexta-feira.

*Com informações do ge