Polícia Militar prende procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo foi abordado pelos PMs durante patrulhamento na manhã desta segunda-feira (13).

Um indivíduo que constava como procurado pela Justiça foi preso na manhã desta segunda-feira (13.jul), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 7h19, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e optaram pela abordagem.

Em seguida, durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, após confirmação da identidade do suspeito, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.