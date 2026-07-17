Caos no trânsito: Série de acidentes mobiliza equipes de resgate em Votuporanga

Pelo menos cinco acidentes foram registrados dentro e fora do perímetro urbano na manhã desta quinta-feira (16).

Uma série de acidentes de trânsito mobilizou equipes de resgate na manhã desta quinta-feira (16.jul), em Votuporanga/SP. De acordo com o apurado pelo Diário, em poucas horas, pelo menos cinco ocorrências foram registradas, dentro e fora do perímetro urbano, exigindo esforço redobrado por parte de equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda segundo o apurado, apesar da grande mobilização, todos os envolvidos sofreram em acidentes sofreram apenas ferimentos considerados moderados e não houve óbito constatado.

Entre as principais ocorrências, uma colisão entre duas motocicletas no cruzamento controlado por semáforo, nas ruas Goiás e das Bandeiras, na área central. Duas vítimas receberam atendimento do SAMU e do Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas para avaliação médica com ferimentos aparentemente leves.

Já pela Rua Nivaldo Hernandes, próximo ao Cemitério Municipal, uma colisão entre um carro e uma motocicleta. A motociclista informou que seguia pela via preferencial quando um veículo que trafegava ao lado da praça teria avançado a sinalização de PARE. A vítima sofreu contusão no joelho, foi atendida pelo SAMU e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Em outro acidente, no cruzamento das ruas Amazonas e Rio de Janeiro, um VW/Fox colidiu contra um Nissan/March. Segundo o apurado, o Fox seguia pela Rua Amazonas e o March trafegava pela Rua Rio de Janeiro, quando houve a colisão em um cruzamento também munido de semáforo. Com a força do impacto, o March rodou na rua e atingiu um pedestre que passava pelo local. O pedestre foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à UPA com ferimentos leves. Os ocupantes dos dois veículos não se feriram.

No cruzamento das ruas Javari e José Abdo Marão, outro acidente deixou uma vítima com ferimentos leves.

Já fora do perímetro urbano, próximo ao trevo da “Estrada do Chaparral”, no trecho entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul/SP, um motociclista embriagado perdeu o controle de direção e caiu violentamente no solo, sofrendo ferimentos. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

A manhã de caos no trânsito votuporanguense força o apelo aos usuários das vias públicas no tocante ao respeito à sinalização, a redução da velocidade e atenção redobrada nos cruzamentos.