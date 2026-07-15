PM recupera motocicleta furtada e prende suspeito de receptação em Votuporanga 

Após intensa perseguição, o indivíduo de 27 anos contou aos policiais militares que havia comprado o veículo de um desconhecido por R$ 500,00. A motocicleta foi devolvida à proprietária.

A Polícia Militar recuperou na noite desta segunda-feira (13.jul), uma motocicleta que havia sido furtada na noite de domingo (12), nas imediações da Santa Casa de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Vivendas, quando notaram uma motocicleta circulando sem placa de identificação e com características compatíveis com as de uma moto furtada no dia anterior.

Em seguida, ao perceber a aproximação da viatura, o condutor acelerou o veículo e iniciou uma fuga em alta velocidade, passando por vias dos bairros Palmeiras I e II, Estação, Cidade Nova e Jardim Pinheiros.

A intensa perseguição só terminou quando o condutor perdeu o controle da direção e caiu. Apesar dos ferimentos provocados pela queda, ele ainda tentou escapar correndo, mas foi alcançado e detido pelos PMs.

Questionado pelos policiais militares, o suspeito, de 27 anos, contou que havia comprado a motocicleta de um desconhecido no início daquela noite pelo valor de R$ 500,00. Em seguida, os PMs constataram por sinais identificadores, como a numeração do chassi, que se tratava de produto de furto.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. A motocicleta foi devolvida à proprietária.