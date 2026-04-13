Mulher morre após acidente entre carro e ônibus em rodovia de Riolândia 

Marta Teixeira da Silva, de 68 anos, residia no bairro Residencial do Prado, em Votuporanga. As causas do acidente são investigadas.

Uma moradora do bairro Residencial do Prado, em Votuporanga/SP, de 68 anos, morreu após um acidente entre um carro e um ônibus na manhã do último sábado (11.abr), na Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-322), em Riolândia/SP.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, os veículos bateram de frente, por volta das 6h, no km 589 da rodovia. O ônibus estava com dez pessoas a bordo e seguia no sentido Riolândia à Cardoso/SP. Já o automóvel seguia na pista contrária.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou a morte no local. Uma outra passageira do carro ficou gravemente ferida e foi encaminhada à Santa Casa de Votuporanga/SP. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

O motorista do carro e os ocupantes do ônibus não ficaram feridos.

Sra. Marta Teixeira da Silva deixou o esposo, filhos, netos e bisnetos, além de vasto círculo de amizade.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.