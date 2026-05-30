Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

J.C.I.C., que foi flagrado no bairro São Cosme, é conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, e possuía um mandado de prisão preventiva em aberto.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso na tarde desta sexta-feira (29), no bairro São Cosme, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares em atividade delegada, realizavam patrulhamento, por volta das 17h47, quando pela Rua Xavantes, abordaram um indivíduo identificado pelas iniciais J.C.I.C., conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas.

Em seguida, durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.