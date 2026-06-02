Força Tática apreende 25 kg de maconha em Votuporanga   

O responsável pela droga foi preso em flagrante pela Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro Sonho Meu.

Policiais militares apreenderam 25 kg de maconha e prenderam o dono do entorpecente na madrugada deste domingo (31.mai), no bairro Sonho Meu, em Votuporanga/SP.

De acordo com o registro da ocorrência, o flagrante ocorreu durante patrulhamento de Força Tática, quando os policiais militares que faziam patrulhamento avistaram três moradores em uma calçada, na frente a uma residência, sendo que um deles segurava algo que aparentava ser um tijolo de maconha.

Ao visualizar os PMs, o suspeito adentrou correndo para o interior da residência, em seguida, os dois da calçada e o outro na varanda da residência, foram abordados. Um deles, segurava o tijolo de maconha e em seu bolso havia um celular.

No interior da residência, os policiais militares encontraram em um quarto, mais 40 tijolos de maconha, totalizando 24,6 kg, sendo os tabletes idênticos ao que o suspeito segurava, além de localizarem também uma balança de precisão.

Ainda segundo o apurado, diante dos fatos foi dado voz de prisão aos três indiciados, sendo apresentados na Central de Flagrantes. Os dois abordados na calçada foram liberados. Já o morador da residência e dono das drogas foi preso e colocado à disposição da Justiça.