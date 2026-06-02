Homem é preso por armazenar arquivos de abuso sexual infantojuvenil em Votuporanga 

Investigadores da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) apreenderam dispositivos eletrônicos e encontraram grande quantidade de conteúdo de abuso sexual de crianças e adolescentes. Suspeito foi preso em flagrante.

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (1º.jun) em Votuporanga/SP, suspeito de envolvimento em crimes relacionados ao armazenamento e à circulação de imagens de abuso sexual infantojuvenil na internet.

O cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão foi realizado por equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) com apoio da Unidade de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-5).

Durante a operação, os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos utilizados pelo investigado. Segundo a Polícia Civil, uma análise preliminar do material levou à localização de arquivos compatíveis com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Em virtude da suspeita, o homem foi autuado em flagrante.

Tecnologia

De acordo com a investigação, foram identificados no conteúdo apreendido indícios de utilização do aplicativo de compartilhamento de arquivos eMule, que opera por meio da tecnologia peer-to-peer (P2P), além de um aplicativo de mensagens.

A tecnologia P2P (peer-to-peer, ou “ponto a ponto”) é uma arquitetura de rede em que os computadores ou dispositivos conectados (chamados de “nós” ou peers) funcionam simultaneamente como clientes e servidores. Isso elimina a necessidade de um servidor central, permitindo que dados e serviços sejam compartilhados diretamente entre os usuários.

Os arquivos encontrados estavam armazenados em pastas específicas da plataforma de compartilhamento, incluindo conteúdos já baixados e outros ainda em processo de transferência.

Ainda conforme a polícia, os exames iniciais apontaram a existência de diversos arquivos previamente excluídos dos dispositivos.