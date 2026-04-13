Marcus Viola exalta goleada do CAV e mira liderança geral do Paulistão A2 

Treinador valoriza domínio da equipe na vitória por 5 a 1 sobre o Água Santa. A permanência no topo da tabela pode garantir a vantagem de decidir em casa nos confrontos eliminatórios.

O Clube Atlético Votuporanguense confirmou a boa fase no Paulistão A2 ao golear o Água Santa por 5 a 1 na última rodada. O clube já havia assegurado, de forma antecipada, a classificação inédita para a próxima fase. Líder do Grupo 2 com 13 pontos, a Pantera Alvinegra agora volta suas atenções para a disputa pela melhor campanha geral, que pode garantir a vantagem de decidir em casa nos confrontos eliminatórios.

Após a partida, o técnico Marcos Viola destacou o desempenho consistente da equipe e valorizou a postura dos jogadores em campo: “Foi um jogo no qual nos consolidamos dentro da competição, um jogo muito seguro, onde tivemos o domínio amplo das ações da partida. É difícil, no calor do jogo, fazer uma análise fria, eu vou ver o jogo mais uma ou duas vezes, para ter a análise.”

“Saio muito satisfeito pelo que foi construído. Volto a dizer, mérito total dos jogadores, porque acreditaram na ideia que eu vendi, acreditaram na ideia.”

Mesmo já classificado, o treinador reforçou que o objetivo segue sendo somar o maior número de pontos possível na última rodada, justamente para garantir vantagens decisivas no mata-mata.

“Se eu não me engano, consolidamos o primeiro lugar do grupo, mas ainda temos como objetivo buscar o maior número de pontos possíveis, para que possamos trazer o segundo jogo para Votuporanga.”

“Temos demonstrado que quando jogamos dentro de casa somos muito fortes”, emenda.

Na rodada final, o Votuporanguense enfrenta o Ituano, atual segundo colocado do grupo, com sete pontos. Apesar da vitória elástica no confronto anterior, Marcus Viola projeta um cenário mais equilibrado fora de casa: “Vai ser um jogo difícil. Vencemos aqui por um placar elástico, mas tenho certeza de que será uma partida totalmente diferente lá em Itu”, analisou.

Com a classificação garantida e a liderança assegurada, a Pantera Alvinegra enfrenta o Ituano nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Para o duelo, o CAV não contará com o volante Victor Feitosa e o meia-atacante Rodolfo, que estavam pendurados e receberam o terceiro cartão amarelo.