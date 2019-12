Mulher mata companheira a facadas em Votuporanga

I.L.M., de 54 anos, foi presa e confessou ter esfaqueado Aline Santos, de 48 anos, dentro de uma casa na rua Antônia Capobion Bianchi, no bairro Boa Vista II.

Na noite desta terça-feira (17), policiais militares realizavam patrulhamento pelas ruas de Votuporanga, quando foram informados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) de que em uma residência na Rua Antônia Capobion Bianchi, no bairro Boa Vista II, havia ocorrido uma agressão; onde uma mulher havia esfaqueado sua companheira e trancado o imóvel, fugindo em seguida.

De acordo com informações, os militares utilizaram-se dos meios necessários para abrir a casa e conseguirem chegar até a vítima, que estava caída ao chão; no entanto, o médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito, ainda no local.

Contudo, os militares preservaram a cena, assim como localizaram a faca utilizada no crime, até a chegada da Polícia Científica que periciou o cenário.

Em seguida, após coletar informações com populares, os militares conseguiram prender I.L.M., de 54 anos, no bairro Parque das Nações; que após questionamentos confessou a autoria do homicídio, ou seja, ter desferido vários golpes de faca em sua amásia, Aline Santos, de 48 anos, na linha do tórax e abdômen após discussão.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) onde passou por exames e será liberado para à família.

Diante do exposto, foi dado voz de prisão por homicídio, sendo a mulher apresentada na Central de Flagrantes, onde foi ouvida e permaneceu presa à disposição da Justiça.

Segundo informações, Aline e a agressora mantiveram um relacionamento por cerca de 23 anos; Aline atuou como voluntária do IDAV (Instituto Deficientes Áudios Visuais).