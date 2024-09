Polícia Militar prende casal por tráfico de drogas em Votuporanga 

C.P.A., e J.F.D.A., foram presos no bairro Chácara das Paineiras durante Operação Impacto deflagrada nesta quarta-feira (25). Porções de cocaína, maconha e crack foram apreendidas.

Um casal foi preso por tráfico e associação ao tráfico de drogas no bairro Chácara das Paineiras, na zona oeste de Votuporanga/SP, nesta quarta-feira (25.set), durante a Operação Impacto, deflagrada pela Polícia Militar.

De acordo com o apurado pelo Diário, durante o desencadeamento da ação conjunta que somou esforços de equipes diversas da corporação, como Força Tática e até o helicóptero Águia, os policiais militares avistaram pela Rua Das Paineiras, dois suspeitos realizando uma transação defronte uma residência, de onde existiam diversas denúncias de tráfico de drogas contra um casal residente.

Ainda segundo apurado, os moradores do local já eram conhecidos nos meios policiais, contudo, ao notar a presença da Polícia Militar um dos indivíduos correu para o interior da casa e o outro acabou abordado ainda na calçada. Os PMs percebendo a tentativa de evasão, saíram ao encalço e conseguiram contê-lo na cozinha do imóvel, onde surpreenderam a esposa do suspeito manuseando e preparando entorpecentes para comercialização.

Em seguida, durante busca pessoal os policiais militares encontraram com C.P.A., cerca de 36 porções de crack embaladas, em posse da mulher identificada pelas iniciais J.F.D.A., cerca de 16 porções de cocaína grandes já embaladas, seis porções de cocaína sem embalar, uma pedra bruta de crack a ser fracionada, uma porção grande de maconha a granel a fracionar e dinheiro proveniente da traficância, bem como apetrechos para manipulação das drogas: balança de precisão, faca, colher, prato, contendo resquícios de cocaína.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o casal foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3