Campanha Natal + Doce e Feliz aumenta arrecadação

Adriana se caracteriza de Mamãe Noel para entregar os brinquedos nas entidades que cuida de crianças com câncer em Barretos

Adriana e Osmar recolhem organizam e entregam os donativos há 7 anos

Bicicletas, bonecas, alimentos, roupas, também foram entregues às crianças internas em Barretos

Em sua 7ª edição a Campanha Natal + Doce e Feliz superou todos os outros anos e arrecadou a quantia de 14 mil litros de leite; em 2018 foram 11,5 mil.

O casal Osmar da Van e Adriana comemora o resultado do trabalho de arrecadação por quase 4 meses, além de leite, eles conseguiram doações de brinquedos, roupas alimentos, etc., que foram entregues para as crianças em tratamento de câncer neste último final de semana, na Casa Acolhedora Vovô Antônio e Hospital do Amor de Barretos.

Em visita a redação do Diário o casal comentou que foi necessário um caminhão e duas vans para levar toda a mercadoria até Barretos. “Foram muitos brinquedos, 7 bicicletas, bonecas, sacolas de doces, muitas roupas, além das milhares caixas de leite”.

O casal separou 700 litros de leite para o Asilo São Vicente de Votuporanga e100 litros para a Creche do Cuin. “Queremos agradecer a todos aqueles que confiaram em nós e nos auxiliaram neste trabalho. Muito obrigado a comunidade de Votuporanga, Álvares Florence e de Monções, que não mediram esforços para superarmos a nossa meta”, agradeceu o casal.