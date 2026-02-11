Mulher é encontrada morta dentro de casa em Votuporanga 

A mulher de 52 anos foi localizada sem sinais vitais no bairro Bela Vista, na zona sul.

Uma mulher de 52 anos foi encontrada morta em sua residência no bairro Bela Vista, na zona sul de Votuporanga/SP, na tarde desta segunda-feira (9.fev).

De acordo com o apurado, a vítima foi localizada sem sinais vitais dentro do imóvel. A área foi preservada para os procedimentos de praxe, e as autoridades adotaram as medidas iniciais previstas para esse tipo de ocorrência.

A identidade oficial da vítima não foi divulgada. As circunstâncias e as causas da morte ainda não foram esclarecidas.