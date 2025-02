Polícia Militar esclarece roubos e prende suspeito com revólver 

C.C.S.F., morador de Valentim Gentil/SP, é apontado como o autor de dois roubos a mão armada contra comércios de Valentim Gentil e Meridiano.

Uma operação conjunta entre a Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga/SP e a equipe de Rádio Patrulhamento de Valentim Gentil/SP, resultou no esclarecimento de dois roubos a mão armada e na prisão do suspeito que é morador da Rua Bahia, em Valentim Gentil, na noite desta terça-feira (18.fev).

De acordo com o apurado, por volta das 20h40, cientes dos dois crimes perpetrados contra comércios distintos, um na sexta-feira (14) em Valentim Gentil e, outro no sábado (15) por Meridiano/SP, com “modus operandi” semelhante, os PMs levantaram as características do ladrão, a motocicleta utilizada nos crimes, além das vestimentas; sendo que, através de imagens de monitoramento foi possível chegar ao emplacamento do veículo, uma motocicleta Honda/CG 125, de cor azul, com placa de Votuporanga.

Diante as informações alcançadas pela Polícia Militar, a corporação encontrou a motocicleta pela Rua São Paulo, em Valentim Gentil, e após efetuar a abordagem, os PMs notaram que o suspeito identificado pelas iniciais C.C.S.F., apresentava nervosismo e inquietude, além muitas contradições em suas respostas, acabando por confessar os crimes e indicar o endereço de sua residência pela Rua Bahia. Já local foram localizadas as vestimentas utilizadas no roubo, captadas pelo sistema de monitoramento, assim como o capacete, calçados, parte do dinheiro subtraído, bem como a arma de fogo empregada nos assaltos, um revólver calibre 32, com numeração suprimida [raspada], municiado com cinco munições intactas.

Em seguida, o indivíduo recebeu voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo, além dos roubos esclarecidos utilizando-se do revólver que estava a pronto emprego. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde C.C.S.F., foi ouvido e colocado à disposição da justiça.

A motocicleta utilizada nos roubos também foi apreendida.