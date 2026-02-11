Atletismo: Votuporanguenses brilham em provas no final de semana 

Atletas participaram das competições: Corrida Amor & Movimento e Circuito Solidário Parque Vista Alegre, em Votuporanga; e da 2ª Corrida de Rua Sander Jeandre Costa Barros, em Urupês.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível neste final de semana, ao participar de três competições conquistando pódios, no geral e nas categorias.
Circuito Solidário Parque Vista Alegre
Na manhã de sábado (7), aproximadamente 130 atletas participaram do Circuito Solidário Parque Vista Alegre, em Votuporanga/SP, nas modalidades: corrida de 5 km e ciclismo, com percurso de 28 km. A prova angariou alimentos que foram encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade.
Entre os destaques no pódio, Karina Franzin conquistou a categoria feminina. Já Lafaiete Davanço chegou em 3º na categoria masculina.
Corrida Amor & Movimento
Já no período da tarde, durante a 2ª Corrida Amor & Movimento, com prova de 6 km, aproximadamente 350 inscritos desafiaram o percurso.
Categoria feminina
- Franciele Neves – 1ª colocada geral
- Monaiza Trindade – 3ª colocada geral
- Mara Costa – 10ª colocada geral e 2ª na categoria 50/54 anos
- Vanessa Trindade – 17ª colocada geral e 2ª na categoria 40/44 anos
- Joyce Adeline – 24ª colocada geral e 6ª na categoria 35/39 anos
- Arlete Mendes – 57ª colocada geral e 3ª na categoria 60/69 anos
- Adna Lopes – 91ª colocada geral e 13ª na categoria 25/29 anos
- Thaisa Cavalcante – 130ª colocada geral e 31ª na categoria 30/34 anos
Categoria masculina
- Marcelo França – 2º colocado geral
- Lucas Cubo – 4º colocado geral
- Vinicius Rebouças – 5º colocado geral
- Cleimar Machado – 6º colocado geral e 1º na categoria 40/44 anos
- Robson Trindade – 7º colocado geral e 1º categoria 45/49 anos
- Jair Neres – 20º colocado geral e 2º na categoria 50/54 anos
- Leandro Caetano – 21º colocado geral e 3º na categoria 45/49 anos
- João Bocato – 36º colocado geral e 6º na categoria 45/49 anos
- Gustavo Albuquerque – 38º colocado geral e 4º na categoria 16/24 anos
- Mauricio Padilha – 77º colocado geral e 3º na categoria 60+
- Wagner Dias – 84º colocado geral e 14º na categoria 45/49 anos
- Edson Alexandre – 93º colocado geral e 18º na categoria 35/39 anos
- Jorge Araújo – 97º colocado geral e 12º na categoria 30/34 anos
- João Marcos Silva – 106º colocado geral e 15º na categoria 30/34 anos
2ª Corrida de Rua Sander Jeandre Costa Barros
No domingo (8), no período da manhã, os atletas da equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) estiveram em Urupês/SP, onde competiram na 2ª Corrida de Rua Sander Jeandre Costa Barros. A prova de 5 km reuniu aproximadamente 250 inscritos.
Categoria feminina
- Karina Franzin – 1ª colocada geral
- Monaiza Trindade – 10ª colocada geral e 1ª na categoria 30/34 anos
- Amanda Salmim – 35ª colocada geral e 5ª na categoria 40/44 anos
- Joyce Adeline – 43ª colocada geral e 7ª na categoria 35/39 anos
Categoria masculina
- Vinicius Venturine – 22º colocado geral e 3º na categoria 13/18 anos
- Arthur Salmim – 34º colocado geral e 5º na categoria 13/18 anos
- João Bocato – 73º colocado geral e 9º na categoria 45/49 anos
- Alexandre Fávaro – 75º colocado geral e 8º na categoria 30/34 anos
- Rogério Darri – 85º colocado geral e 11º na categoria 45/49 anos
- Jorge Luiz – 123º colocado geral e 13º na categoria 30/34 anos
Próximos desafios
A equipe de pedestrianismo de Votuporanga volta a competir no dia 7 de março, em Lourdes/SP, e depois, dentro de casa, no dia 15 de março, durante a tradicional RUN AVOA, que chegou em 2026 à sua 11ª edição. As inscrições podem ser feitas no site www.equilibrio.esp.br