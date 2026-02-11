Corte do Carnaval abre a contagem regressiva para a folia em Votuporanga 

Eleição no Centro de Convenções reuniu público, torcidas e transparência no processo que definiu Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval VotuShow 2026.

@caroline_leidiane

Em uma noite embalada por música, torcida animada e clima de celebração, o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” recebeu, na última sexta-feira (6), às 19h, o público que acompanhou a eleição dos representantes da Corte Real do VotuShow 2026.

Foram eleitos Rei Momo Kelvin Arruda, Rainha Karina Ferreira e Princesa Cah Souza, que se destacaram ao longo da disputa pela desenvoltura na comunicação, elegância, simpatia e, principalmente, pelo samba no pé — elemento decisivo em uma competição que valoriza a tradição carnavalesca.

A programação manteve o ritmo da folia do início ao fim, com animação musical de Henrique e Edilaine, que embalaram abertura, intervalos, apuração e encerramento do evento.

Critérios técnicos e participação popular

A eleição seguiu rigorosamente o regulamento previsto em edital, combinando avaliação técnica de jurados com a participação do público por meio de votação popular realizada pelo aplicativo Conecta Votuporanga.

Cada candidato foi avaliado em três etapas — desfile técnico, entrevista e apresentação de samba no pé — recebendo notas de 5 a 10 nos quesitos comunicação, simpatia, elegância e desempenho.

Os mais votados pelo público receberam um bônus de cinco pontos na soma final, conforme previsto no edital de Chamamento Público. A votação popular contou com validação por CPF, garantindo igualdade de condições e integridade do processo.

Na disputa feminina, o resultado trouxe um momento de expectativa: Cah Souza e Joyce Iuga empataram na pontuação geral para a segunda colocação. O critério de desempate, previsto em edital, foi o desempenho no samba no pé, que garantiu a Cah Souza o título de Princesa, com diferença de apenas um ponto.

Apuração aberta e acompanhamento do público

A apuração das notas ocorreu de forma aberta, com divulgação completa das pontuações dos jurados e da votação popular. Três pessoas escolhidas na plateia acompanharam o processo, junto a conselheiros e jurados, reforçando a proposta de transparência.

As planilhas oficiais ficaram disponíveis para consulta pública na Secretaria de Cultura e Turismo a partir do primeiro dia útil após a eleição.

Autoridades municipais, representantes de conselhos culturais e de turismo, além de vereadores, prestigiaram a escolha da Corte.

Resultado da votação popular

A votação popular, realizada pelo aplicativo Conecta Votuporanga, revelou a mobilização das torcidas e a participação direta do público no processo de escolha da Corte Real.

Rainha e Princesa

Cah Souza – 137 votos

Claudia Cruz – 133 votos

Joyce Iuga – 109 votos

Raissa Rosseto – 61 votos

Karina Ferreira – 47 votos

Lilian Barbosa – 17 votos

Rei Momo

Fernando Gabriel – 118 votos

Kelvin Arruda – 93 votos

Douglas Alves – 91 votos

Waliz Tomenasci – 67 votos

Ricardo Diaz – 64 votos

Viktor Huggo – 40 votos

Pontuação final

A definição dos títulos considerou a soma das notas atribuídas pelos jurados técnicos, acrescida do bônus destinado aos mais votados pelo público, conforme previsto em edital.

Rainha e Princesa

Karina Ferreira – 183 pontos

Cah Souza – 177 pontos (172 + 5 de bônus)

Joyce Iuga – 177 pontos

Raissa Rosseto – 163 pontos

Claudia Cruz – 162 pontos

Lilian Barbosa – 151 pontos

Rei Momo

Kelvin Arruda – 180 pontos

Ricardo Diaz – 166 pontos

Viktor Huggo – 164 pontos

Douglas Alves – 160 pontos

Fernando Gabriel – 159 pontos (154 + 5 de bônus)

Waliz Tomenasci – 146 pontos

Carnaval como tradição viva

Ao longo da agenda carnavalesca, a Corte Real será responsável por representar oficialmente Votuporanga em eventos, ações culturais e compromissos institucionais, reforçando o papel da festa como uma das manifestações populares mais tradicionais da cidade.

A programação do Carnaval VotuShow 2026 inclui atrações para diferentes públicos, como as matinês no Parque da Cultura, nos dias 15 e 17 de fevereiro, e o retorno do Oba Festival, de 14 a 16 de fevereiro, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, com a novidade da Pista Solidária. Os clubes da cidade também integram o calendário de festas.

Com a Corte definida, a cidade entra oficialmente no clima da folia, renovando a expectativa de mais um Carnaval marcado pela diversidade, participação popular e celebração coletiva que movimenta Votuporanga e toda a região.