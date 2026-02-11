Corte do Carnaval abre a contagem regressiva para a folia em Votuporanga 

Eleição no Centro de Convenções reuniu público, torcidas e transparência no processo que definiu Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval VotuShow 2026.
@caroline_leidiane
Em uma noite embalada por música, torcida animada e clima de celebração, o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” recebeu, na última sexta-feira (6), às 19h, o público que acompanhou a eleição dos representantes da Corte Real do VotuShow 2026.
Foram eleitos Rei Momo Kelvin Arruda, Rainha Karina Ferreira e Princesa Cah Souza, que se destacaram ao longo da disputa pela desenvoltura na comunicação, elegância, simpatia e, principalmente, pelo samba no pé — elemento decisivo em uma competição que valoriza a tradição carnavalesca.
A programação manteve o ritmo da folia do início ao fim, com animação musical de Henrique e Edilaine, que embalaram abertura, intervalos, apuração e encerramento do evento.
Critérios técnicos e participação popular
A eleição seguiu rigorosamente o regulamento previsto em edital, combinando avaliação técnica de jurados com a participação do público por meio de votação popular realizada pelo aplicativo Conecta Votuporanga.
Cada candidato foi avaliado em três etapas — desfile técnico, entrevista e apresentação de samba no pé — recebendo notas de 5 a 10 nos quesitos comunicação, simpatia, elegância e desempenho.
Os mais votados pelo público receberam um bônus de cinco pontos na soma final, conforme previsto no edital de Chamamento Público. A votação popular contou com validação por CPF, garantindo igualdade de condições e integridade do processo.
Na disputa feminina, o resultado trouxe um momento de expectativa: Cah Souza e Joyce Iuga empataram na pontuação geral para a segunda colocação. O critério de desempate, previsto em edital, foi o desempenho no samba no pé, que garantiu a Cah Souza o título de Princesa, com diferença de apenas um ponto.
Apuração aberta e acompanhamento do público
A apuração das notas ocorreu de forma aberta, com divulgação completa das pontuações dos jurados e da votação popular. Três pessoas escolhidas na plateia acompanharam o processo, junto a conselheiros e jurados, reforçando a proposta de transparência.
As planilhas oficiais ficaram disponíveis para consulta pública na Secretaria de Cultura e Turismo a partir do primeiro dia útil após a eleição.
Autoridades municipais, representantes de conselhos culturais e de turismo, além de vereadores, prestigiaram a escolha da Corte.
Resultado da votação popular
A votação popular, realizada pelo aplicativo Conecta Votuporanga, revelou a mobilização das torcidas e a participação direta do público no processo de escolha da Corte Real.
Rainha e Princesa
- Cah Souza – 137 votos
- Claudia Cruz – 133 votos
- Joyce Iuga – 109 votos
- Raissa Rosseto – 61 votos
- Karina Ferreira – 47 votos
- Lilian Barbosa – 17 votos
Rei Momo
- Fernando Gabriel – 118 votos
- Kelvin Arruda – 93 votos
- Douglas Alves – 91 votos
- Waliz Tomenasci – 67 votos
- Ricardo Diaz – 64 votos
- Viktor Huggo – 40 votos
Pontuação final
A definição dos títulos considerou a soma das notas atribuídas pelos jurados técnicos, acrescida do bônus destinado aos mais votados pelo público, conforme previsto em edital.
Rainha e Princesa
- Karina Ferreira – 183 pontos
- Cah Souza – 177 pontos (172 + 5 de bônus)
- Joyce Iuga – 177 pontos
- Raissa Rosseto – 163 pontos
- Claudia Cruz – 162 pontos
- Lilian Barbosa – 151 pontos
Rei Momo
- Kelvin Arruda – 180 pontos
- Ricardo Diaz – 166 pontos
- Viktor Huggo – 164 pontos
- Douglas Alves – 160 pontos
- Fernando Gabriel – 159 pontos (154 + 5 de bônus)
- Waliz Tomenasci – 146 pontos
Carnaval como tradição viva
Ao longo da agenda carnavalesca, a Corte Real será responsável por representar oficialmente Votuporanga em eventos, ações culturais e compromissos institucionais, reforçando o papel da festa como uma das manifestações populares mais tradicionais da cidade.
A programação do Carnaval VotuShow 2026 inclui atrações para diferentes públicos, como as matinês no Parque da Cultura, nos dias 15 e 17 de fevereiro, e o retorno do Oba Festival, de 14 a 16 de fevereiro, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, com a novidade da Pista Solidária. Os clubes da cidade também integram o calendário de festas.
Com a Corte definida, a cidade entra oficialmente no clima da folia, renovando a expectativa de mais um Carnaval marcado pela diversidade, participação popular e celebração coletiva que movimenta Votuporanga e toda a região.