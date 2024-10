Filho é esfaqueado pelo pai em Rio Preto 

O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (27.set), no bairro Jardim Ouro Verde.

Um homem de 31 anos foi esfaqueado pelo pai na noite da última sexta-feira (27.set), em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida em frente a um bar no bairro Jardim Ouro Verde, próximo ao local do crime.

Diante dos fatos, a PM conseguiu ter acesso à mãe da vítima. Ela disse que o filho estava em casa quando foi atraído pelo pai, de 51 anos, que chegou ao local. Em seguida, viu o filho ferido sair correndo e pedir ajuda. O pai fugiu do local após o ocorrido.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base (HB) de Rio Preto. O estado de saúde não foi divulgado.

A mãe disse, também, que pai e filho são usuários de entorpecentes.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes. Polícia procura pelo suspeito.

