Motorista de aplicativo é morto em Rio Preto; adolescente é apreendido 

Adolescente disse em depoimento que matou o motorista por acreditar que ele era policial civil; comparsa segue foragido.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na quinta-feira (11.jun) e confessou ter atirado em um motorista de aplicativo durante uma corrida no bairro Nova Esperança, em São José do Rio Preto/SP, por acreditar que ele era policial civil. Depois de cometer o crime, ele e o comparsa, de 22, que estavam no carro como passageiros e armados, fugiram pela janela.

Wilsiano Soares Novaes Teixeira, de 43 anos, foi baleado na cabeça, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de iluminação. Ele morreu no local. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois suspeitos fogem do veículo logo após os disparos.

Segundo o apurado, o jovem alegou em depoimento à polícia que acreditava estar sendo procurado pela Justiça e afirmou ter pensado que o motorista era um policial civil. Ele tem passagens criminais por tráfico de drogas e roubo.

O adolescente possuía uma medida de internação de 45 dias determinada pela Justiça. O motivo não foi divulgado pela polícia. Após o homicídio, ele descartou a pistola utilizada no crime, que não foi encontrada.

O adolescente foi localizado e apreendido pela Polícia Militar. Depois, foi encaminhado à Fundação Casa. O segundo suspeito não foi localizado pela equipe até a última atualização desta reportagem.